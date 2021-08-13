Korona virüs vaka sayısının artmasında vatandaşlar yine vatandaşları suçladı Eskişehir’de vaka sayısı 1 ayda 3 kattan fazla arttı Unutulan kurallar 3 kattan fazla artışa neden oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam korona virüs vaka sayısında Eskişehir’de büyük bir artış gözlenirken, vaka sayıları 1 ayda 3 katından fazlasına ulaştı. Vatandaşlar ise bu artışı kurallara uymamaya bağladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren tabloyu açıkladı. Eskişehir, 13 Temmuz 2021 tarihli tabloda 68,52 olarak açıklanırken, dün paylaşılan tabloda ise 3 kattan daha fazla artarak 237,38 olduğu görüldü. Vaka sayılarının gözle görülür derecede yükselmesini Eskişehirli vatandaşlar, pandemi kurallarına uymamaya ve aşıya güvenmemeye bağladı. Çevrelerindeki insanların genel olarak en temel kurallar olan maske ve sosyal mesafe kurallarına unuttuğunu ifade eden vatandaşlar, buna ek olarak bazı insanların aşı olmamaya direndiğini belirtti.

Eskişehir’de yaşayan Abdullah Benzer, vaka sayısındaki artışını, kurallara uyulmamasına bağlarken herkesin aşı olması gerektiğini belirtti. Abdullah Benzer, “Aşıda birinci dozu olanlarda var, olmayanlarda var. Herkesin aşı olmasını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyorum, insanların kalabalık yerlerden fazla durulmalı. İnsanlar kurallara uymuyor, uymadığı için sıkıtılar çekiyorlar” diye konuştu.



“İnsanlar salgına hiç aldırış etmiyorlar”

İki doz aşısını olduğunu belirten Akın Mutlu ise insanların Covid19’a artık aldırış etmemesinden dolayı vakaların arttığı yönünde görüş bildirdi. İnsanların yeteri kadar bilinçli olmadığını savunan Mutlu, “İnsanlar salgına hiç aldırış etmiyorlar. Bir şey olmaz diye dikkat etmiyoruz. Sağlık bakanımız ve sağlık çalışanları maske mesafe kuralına dikkat etmemiz için uyarılarda bulunuyorlar. Birazda cahillik ve cehaletten kaynaklanıyor bu artışlar. Birinci ve ikinci doz aşıyı ben vurundum. Bir dönem artan vakalardan dolayı her yer kapandı ve esnaf zor zamanlar geçirdi. Hepimiz dikkat edersek bu süreci de atlatırız” dedi.



“Kimse maske takmıyor”

Eskişehir’de yaşayan bir başka vatandaş olan Demet Bayraktar ise insanların maske ve mesafe kuralına uymadığın fakat yakın çevresinin aşı konusunda bilinçli olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili Demet Bayraktar, “Çevremden gözlemlediğim kadarıyla, kimse maske takmıyor, çok kalabalık ortamlar oluşuyor ve mesafeye uyulmuyor. Çevremde aşı karşıtı yok ben de üçüncü doz aşıyı vurundum. Okulların açık olmasını istiyorum, kapalı olması üzücü" şeklinde konuştu.

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