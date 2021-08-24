Tarım işçisi aileye çadırlarında koronavirüs karantinası

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Alpu ilçesinde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hatice T., yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca eşi ve 5 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı.
Alpu'ya bağlı Bozan Mahallesi´ne bir süre önce mevsimlik tarım işçisi gelen Hatice T.´ye görülen belirtiler üzerine Alpu Devlet Hastanesi´nde Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif olduğunun belirlenmesi üzerine Alpu İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince temaslı olduğu eşi ve 5 çocuğu için karantina kararı alındı. Tarım işçisi ailenin çadırı, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çevresine güvenlik şeridi çekilerek karantina süreci başlatıldı. Çadırda kalan 7 kişilik ailenin ihtiyaçlarının Alpu Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-08-24 16:51:20
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