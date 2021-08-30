Kantinciler yüz yüze eğitimi daha fazla elemanla karşılayacak Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek: “İnşallah herkes aşısını olur ve yine kapanma yaşamayız”

Yüz yüze eğitim müjdesini sevinçle karşılayan kantinciler, yeni dönem hazırlıklarında daha fazla çalışanı işe alarak sosyal mesafeyi sağlamayı amaçlıyor.

Pandemi nedeniyle aylardır uzaktan eğitim yapan okullar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in verdiği müjde ile 6 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime geçecek. Birçok sektörü etkileyen bu karar, kantincileri de sevindirdi. Uzaktan eğitim süreci boyunca tamamen kapalı kalan kantinciler, yeni dönemde sosyal mesafeyi daha doğru sağlayabilmek adına fazladan çalışan istihdam ederek daha hızlı hizmet verebilmeyi amaçlıyor.

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, kantincilerin diğer sektörlere göre daha fazla sıkıntı çektiğini aktardı. Devletin sağladığı imkânların da bir süre sonra tükendiğini belirten Ördek, “Pandemi sürecinde en büyük zarara uğrayan kesimlerden biri kantinci esnafı oldu. Kıraathaneciler, lokantalar, kuaförler de sıkıntıya girdi, ancak bu işletmeler ara ara açılıp kapandılar. Kantinciler ise 1718 ay boyunca devamlı şekilde kapalı kaldılar. Bu süreçte bu insanlar bir şekilde yaşamlarını idam ettirmek zorundaydı. Bu ailelerin ihtiyaçları, giderleri sıkıntı oldu. Devletimiz 25 bin TL kredi ve aynı miktarda kredi kartı vermişti. Hayatlarını devam ettirebilmek için bunları aldılar. Tabii bunlar da tükendi” dedi.



“İnşallah herkes aşılarını olur, kapanmalar olmaz”

Kantinci esnafının Bakan Özer’in açıkladığı yüz yüze eğitim müjdesini sevinçle karşıladığını ifade eden Başkan Ördek, tekrar yaşanabilecek bir kapanmanın bu işletmeleri olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Aşılanmaları konusunda tüm vatandaşlara çağrı yapan Ördek, “Yeni dönemde kantinciler umutlu. İş yerlerini açacaklar, sevinçliler. Umutlular, aynı zamanda biraz da endişeliler çünkü tekrar kapanma olmasından korkuyorlar. Yüz yüze eğitim başlayacak, esnaflarımız toptancılarla görüşmeye devam ediyor, mallarını kantinlerine tedarik ediyorlar. Hala bir tedirginlik var, çünkü bu esnafımız donuk ürün de satıyor. Kapanma olduğu sürece ürünleri hemen geri veremedikleri için elektrik sarfiyatları devam ediyor. Bunlar da onlara ciddi anlamda sıkıntı oluyor. Bütün esnafın ve vatandaşın aşılamaları devam ediyor. İnşallah herkes aşılarını olur, kapanmalar olmaz ve herkes işine devam eder” diye konuştu.



“Daha fazla elemanla daha hızlı hizmet verilecek”

Yeni dönemde kantinci esnafın daha fazla çalışan istihdam ettiğini belirten Başkan Ördek, “Tedbirler hakkında yine sosyal mesafe önlemleri alınacak. Çalışma arkadaşları çoğaldı, daha fazla eleman aldılar. Sosyal mesafeye dikkat etmek adına, öğrencilerin kısıtlı teneffüs saatlerinde onlara daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla eleman alımı çoğaldı” ifadelerini kullandı.

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