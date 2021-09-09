Kurumuş ağaçlar dilek ağacı oldu

Eskişehir’de vatandaşlar, yürüyüş yaptıkları Gençlik Merkezi sokaktaki Hat Boyu yürüyüş yolunda kurumuş ağaçlara dileklerini yazıyorlar.

Hat boyundaki işletme sahibi olan 50 yaşındaki Selim Yardımcı’nın başlattığı bu uygulama şehre gelen öğrenci ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle öğrencilere sosyal bir proje olmasını isteyen işletme sahibi Selim Yardımcı, “Tamamen benim fikrim, yeni dönemde Eskişehir’e öğrenci geldiğinde bunun çokta rağbet göreceğini düşündüm. İnsanların umut ve dileklerini yazıp güzel bir görsel oluştursun diye yaptığım bir proje tamamen ücretsiz. Sadece kendi müşterilerimiz değil çevreden de oldukça ilgi görüyor. Keselerini özel olarak İstanbul’dan getiriyorum. İnsanlar yazıyor mutlu oluyorlar. Bir ticari amaçla yapılmadı. Eskişehirli olsun veya olmasın buraya gelip görüp bir şeyler yazmak isteyenlere biz kalem, kağıt ve kesesini veriyoruz. Dalları tamamen kurumuş olan bu ağacı kesmek yerine böyle değerlendirdik. Işıklandırmasını da yaptığımız için geceleri oldukça dikkat çekiyor. Vatandaşlarda merak uyandırıyor yazmayıp dibine girip okumaya çalışanları da gördüm. Herkesin bu dünya da bir isteği oluyor, onları yazıyorlar. Üç tane daha kurumuş ağaçlar var, onları da ışıklandırmasını yapıp insanların dileklerini yazabileceği bir alan oluşsun. Tamamen kendiliğinden gelişen sosyal bir proje. Yaşımız itibariyle bana soranlarda oluyor “abi ne yazayım” diye. Onlara "Aklına ne gelirse yaz" diyorum. Belediye bu konuda bir şey demedi. Derse de boynumuz kıldan ince, olmaz eyvallah deriz. Belediye de bizim devlet de bizim” şeklinde açıklamada bulundu.

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