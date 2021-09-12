Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ilçe gezilerine devam ediyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; Alpu, Beylikova, Mihalıççık ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına yaptığı ziyarette inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Bilge, Alpu, Beylikova, Mihalıççık ve Alpu’ya bağlı Osmaniye mahallesindeki sağlık kuruluşlarını ve İlçe Devlet Hastanelerini, Aile Sağlığı Merkezlerini, Toplum Sağlığı Merkezlerini ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyerek hastane başhekimlerinden ve hastane müdürlerinden bilgiler aldı. Hastanelerdeki acil servisleri ve yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Müdür Bilge, korona virüs aşısının önemine vurgu yaparak bütün vatandaşların tüm aşılarını tamamlamalarını istedi.

Prof. Dr. Uğur Bilge, Alpu’da hizmet veren Mobil Kanser Tarama Aracına yaptığı ziyarette hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek şifalar diledi. Sunulan sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini dile getiren hastalar Bilge’ye teşekkür etti. Buradaki hastalarla yapmış olduğu sohbette Bilge, korona virüs hastalığı ve aşısı hakkında endişeleri olan vatandaşların endişelerini giderdi.

Müdür Prof. Dr. Uğur Bilge, gerçekleştirdiği ziyaretlerinde ilçelerdeki hizmet binalarının fiziki şartlarıyla birlikte kullanılan tıbbi cihazlara da bakıp, daha önce tespit edilen eksiklerin giderilmesi aşamalarını yerinde gördü.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’ye Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur eşlik etti. İlçedeki sağlık kuruluşlarına yapılan ziyaretlerin akabinde Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’e de nezaket ziyaretinde bulunuldu.

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