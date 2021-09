KETEM Destek Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir Valiliği’nin desteklediği, Uzm. Dr. D. Didem Ayyıldız’ın koordinesinde yürütülmekte olan Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) Destek Projesi Değerlendirme Toplantısı Vali Erol Ayyıldız’ın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Uzm. Dr. D. Didem Ayyıldız, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Müftüsü Bekir Gerek, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Mücahit Destici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Ahmet Mamur ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd. Bio. Nermin Çalışkan katıldı.

“Sağlıklı kadın, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek” amacıyla yürütülen projede gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında Uzman Doktor Didem Ayyıldız tarafından bilgilendirme yapıldı. Bu projeyle toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulmasının; kanser gibi erken tanı ile önlenebilen ve tedavi edilebilen hastalıkların yanı sıra kronik hastalıklar ve korona virüsün önlenmesi ve tedavisinde de büyük katkılar sağlayacağına dikkat çeken Uzman Doktor Didem Ayyıldız; “Çalışmalar sırasında pandemi şartlarından dolayı öncelikli olarak korona tedbirleri konusunda vatandaşlarımızın ve büyük özveriyle görevlerini ifa eden sağlık personelimizin azami dikkat ediyor. İnsanı yaşatmayı esas alan gönül medeniyetimizin ruhuna sadık olarak hayata geçirilmiş bu anlamlı projeye ilimizdeki tüm Sivil Toplum Kuruluşları ile basın yayın kuruluşlarının destek vermelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kronik hastalarının birçoğunun ve özellikle kanserin erken tanı ile önlenebilen ve tedavi edilebilen hastalıklar olduğuna dikkat çeken Vali Erol Ayyıldız; projenin sadece kanser taraması olmadığını, bu projeyle sağlıklı ve kalıcı bir yaşam kültürü oluşturmanın hedeflendiğini belirtti. Vali Ayyıldız, “Tarama sonuçları riskli olan vatandaşlarımıza, sonrasındaki tanı ve tedavi süresince gerekli olabilecek her türlü maddi ve manevi desteği sağlanmaya çalışılacağız ve bu sürecin onlar için daha kolay geçmesine gayret gösterileceğiz” dedi.

Kadınlarımız başta olmak üzere ilimizdeki her aileye, her bireye ulaşmanın amaçlandığını ve bunun gönül seferberliği içerisinde yapılması gerektiğini belirten Vali Ayyıldız emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pandemi şartlarından dolayı ertelenen Mobil KETEM Destek Projesi tanıtım toplantısının planlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.