Devlet Konservatuvarı’ndan yılın ilk dinletisi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ve Müzik Bölümü öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen konser dizisinin ilk dinletisi düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı Prof. Burcu Evren Yazıcı ile birlikte Anadolu Senfoni Orkestrası üyeleri Mesut Tuncer, Ece Hopa ve Müzik Bölümü öğrencileri Umut Lekesizgöz, Zeynep Duru Sertoğlu, Tutkun Güleç ve Bengi Bahar’ın yer aldığı viyola dinletisi dinleyicilerden tam not aldı.

“Öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz için inanılmaz mutluyuz”

Gerçekleştirilen dinleti hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Serla Balkarlı, “Pandemi nedeniyle sanattan, müzikten ve sahne tecrübesinden uzak kalan öğrencilerimizin zaruri olarak kaybettiğimiz eğitim açıklarını tamamlayabilmek için böyle bir konser dizisine başladık. Bu kapsamda canlı konserlerle birlikte öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak ve ayrıca sahne deneyimi kazanmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz için inanılmaz mutluyuz, bu beraberliği sürdürebilmek için de pandemi tedbirlerine en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz” dedi.

“Tecrübe kazandırmak için konserleri sürdürmeyi planlıyoruz”

Pandemi sürecinde öğrencilerin sahne performanslarında da değişikliğe gidildiğini, seyircisiz kalmanın müzisyenleri olumsuz etkilediğini ifade eden Prof. Burcu Evren Yazıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pandemi boyunca konserlerimizi kamera karşısında gerçekleştiriyorduk fakat artık seyirci ile buluştuk. Öğrencilerimiz de bu süre zarfında seyirci karşısında konser verme şansından mahrum kaldılar. Dolayısıyla öğrencilerimizi seyirci ile buluşturmamızın eğitimleri için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de onlara tecrübe kazandırmak için konserleri sürdürmeyi planlıyoruz.”

Konserde, ünlü bestecilerden M. Marais, G. Handel, G. Bizet ve A. Villoldo’nun eserleri seslendirildi. Öğrencilere sahne deneyiminin yaşatılması için hava şartları ve pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak her hafta salı günleri dinleti düzenlenmeye devam edecek.

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