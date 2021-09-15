Devlet Konservatuvarı’ndan yılın ilk dinletisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet Konservatuvarı’ndan yılın ilk dinletisi

İHA

Devlet Konservatuvarı’ndan yılın ilk dinletisi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ve Müzik Bölümü öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen konser dizisinin ilk dinletisi düzenlendi.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı Prof. Burcu Evren Yazıcı ile birlikte Anadolu Senfoni Orkestrası üyeleri Mesut Tuncer, Ece Hopa ve Müzik Bölümü öğrencileri Umut Lekesizgöz, Zeynep Duru Sertoğlu, Tutkun Güleç ve Bengi Bahar’ın yer aldığı viyola dinletisi dinleyicilerden tam not aldı.
“Öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz için inanılmaz mutluyuz”
Gerçekleştirilen dinleti hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Serla Balkarlı, “Pandemi nedeniyle sanattan, müzikten ve sahne tecrübesinden uzak kalan öğrencilerimizin zaruri olarak kaybettiğimiz eğitim açıklarını tamamlayabilmek için böyle bir konser dizisine başladık. Bu kapsamda canlı konserlerle birlikte öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak ve ayrıca sahne deneyimi kazanmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz için inanılmaz mutluyuz, bu beraberliği sürdürebilmek için de pandemi tedbirlerine en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz” dedi.
“Tecrübe kazandırmak için konserleri sürdürmeyi planlıyoruz”
Pandemi sürecinde öğrencilerin sahne performanslarında da değişikliğe gidildiğini, seyircisiz kalmanın müzisyenleri olumsuz etkilediğini ifade eden Prof. Burcu Evren Yazıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pandemi boyunca konserlerimizi kamera karşısında gerçekleştiriyorduk fakat artık seyirci ile buluştuk. Öğrencilerimiz de bu süre zarfında seyirci karşısında konser verme şansından mahrum kaldılar. Dolayısıyla öğrencilerimizi seyirci ile buluşturmamızın eğitimleri için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de onlara tecrübe kazandırmak için konserleri sürdürmeyi planlıyoruz.”
Konserde, ünlü bestecilerden M. Marais, G. Handel, G. Bizet ve A. Villoldo’nun eserleri seslendirildi. Öğrencilere sahne deneyiminin yaşatılması için hava şartları ve pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak her hafta salı günleri dinleti düzenlenmeye devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KETEM Destek Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KETEM Destek Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
Hafif ticari aracın bebek arabasına çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın bebek arabasına çarpma anı ...
Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor Teknik Direktörü Cem Karaca: "Son maçta taraftarın katkısı çok büyük oldu"
YEREL HABERLER Cem Karaca'dan TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor Teknik ...
Korkunç olayın görgü tanığı konuştu
YEREL HABERLER Korkunç olayın görgü tanığı konuştu
Eskişehir'de sağanak yağmur Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı Bayramyeri Sokak esnafı Devran İnci: “İşimizi bırakıp kovalarla saatlerce su boşalttık”
YEREL HABERLER Eskişehir'de sağanak yağmur Sokağı dolduran yağmur ...
Ankara'dan getirdikleri tarihi eserleri satamadan yakalandılar
YEREL HABERLER Ankara'dan getirdikleri tarihi eserleri satamadan ...
Birincilik kupasını Eskişehir’e getirdi Ataçağ Koleji öğrencisi Ali Akkoca'dan bölge birinciliği
YEREL HABERLER Birincilik kupasını Eskişehir’e getirdi Ataçağ Koleji ...
AK Parti'den Kalabak suyu hakkında suç duyurusu İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Halkın sağlığına kast etmek cezasız kalmasın"
YEREL HABERLER AK Parti'den Kalabak suyu hakkında suç duyurusu İl ...
Sokak hayvanları yağmurdan böyle korundu
YEREL HABERLER Sokak hayvanları yağmurdan böyle korundu
Silajlık mısır süt mısırının önünü kesti Üreticiler silajlığa yönelince süt mısırının fiyatı yükseldi, satış da düştü
YEREL HABERLER Silajlık mısır süt mısırının önünü kesti Üreticiler ...
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ...
Sonbahar şap aşılama kampanyası
YEREL HABERLER Sonbahar şap aşılama kampanyası
Eskişehirspor Kırklareli deplasmanına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor Kırklareli deplasmanına hazırlanıyor
Eskişehir’de sağanak yağış hava sıcaklığını 6 derece kadar düşürdü
YEREL HABERLER Eskişehir’de sağanak yağış hava sıcaklığını 6 derece ...
Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Anadolu Üniversitesi farkı
YEREL HABERLER Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Anadolu ...
FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı
Şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri trafiği olumsuz etkiliyor Trafik ışıklarına yakın bir noktada konumlandırılan çöp konteynerleri çift şeritli yolu tek şeride düşürüyor
YEREL HABERLER Şeridin yarısını kaplayan çöp konteynerleri trafiği ...
(ÖZEL) 17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor Lise öğrencisi akciğer kanseri için doğal tedavi yöntemi hazırladı Eskişehirli genç hazırladığı projeyle TÜBİTAK yarışmasında teşvik ödülü kazandı Lise son sınıf öğrencisi Beril Kurban: “Akciğer kanseri tedavi yönteminin zahmetli ve maliyetli olmasından dolayı da daha doğal bir ek tedavi yöntemi geliştirmek istedim” Proje danışmanı olan Biyoloji Öğretmeni Tuğba Tuncel; "Çok güzel bir çalışma ortaya çıkarttı, onunla gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm ...
Yeni almıyor, döşemeyi yeniliyorlar 37 yıldır koltuk imalatı, döşeme ve tamirat işleri yapan Mehmet Çelik: "Eskiden sıfır ürünlere talep daha fazla iken, insanlar daha az masraflı olan eskiyi yenilemeye yöneldi"
YEREL HABERLER Yeni almıyor, döşemeyi yeniliyorlar 37 yıldır koltuk ...
(ÖZEL) 6 aylık çocuk ölümden döndü Umursamaz sürücü bebek arabasına çarptıktan sonra yoluna devam etti Anne ve çocuğun kazadan kıl payı kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (ÖZEL) 6 aylık çocuk ölümden döndü Umursamaz sürücü ...
Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar Acil durumlarda hiç kimseye ulaşamadıklarını belirten mahalle sakinleri destek bekliyor Mahalle sakini Özgül Özdemir: “Ben 2’nci çocuğumu doğurdum ve hastane randevusu için o halimle tepelere çıktım” "Tepeye yazın çıktılar desek, kışın ne yapacaklar” Ummuhan Özdemir: “Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor”
YEREL HABERLER Haberleşmek için 3 yıldır tepelere çıkıyorlar Acil ...
Kayıp genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin en son evinden çıkışında 8 saniye güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Irak asıllı ayıp genç kızın kardeşi ve babası konuştu: “Türk hükümetinden Sally’nin ölü veya diri bulunmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Kayıp genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor 20 ...
Saddam'ın ordusundaki subayın kızından günlerdir haber alınamıyor (2)
YEREL HABERLER Saddam'ın ordusundaki subayın kızından günlerdir ...
ESO üyelerinden yanan ormanların yeşermesi için destek
YEREL HABERLER ESO üyelerinden yanan ormanların yeşermesi için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.