Çifteler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı

Eskişehir Çifteler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık kutlama mesajı yayınladı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, yayınladığı mesajında “17 Eylül 1921 şanlı ordumuz ve vatansever milletimizin emsali görülmemiş kahramanlık örneği sergileyerek kurtuluş zaferiyle taçlandırdığı Sakarya'mızın ayağa kalktığı gündür. 17 Eylül Çiftelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, bayraklaşan halkımızın bağımsızlığını haykırdığı gündür. Çifteler halkı, kahraman ordumuzla birlikte makûs talihimizi değiştirmiş, küllerinden yeniden doğmuştur. Aziz milletimiz vatanına, bayrağına, bağımsızlığına kasteden hiç bir düşmana geçit vermemiş asla da vermeyecektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Türkiye halkı, asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır.' Bu millet, bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Çiftelerli hemşehrilerim; askeri birliklerin maaşını, yemeğini karşılayan, halkına kol kanat geren, kahramanca mücadele eden Kozanlızade Abdurrahman Ağa'dır. Şehit Soner Özübek'tir, Şehit Cemal Ateş'tir, Şehit Özcan Karabacak'tır, Şehit Osman Genç'tir, Şehit Fatih Dalgıç'tır, diğer şehitlerimizdir. Çiftelerli hemşehrilerim Mustafa Kemal'dir. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, devletimizin bölünmez bütünlüğü için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, şanlı Çiftelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını gururla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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