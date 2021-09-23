Eskişehir´de, 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, polis ekiplerince durdurulan tankerde 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sürücüsü ve plakası tespit edilen tanker, kent girişinde durduruldu. Tankerde yapılan kontrollerde, 19 ton akaryakıtın kaçak olduğu tespit edildi ve sürücüsü Ü.B. gözaltına alındı. Ü.B., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-09-23 12:31:01



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