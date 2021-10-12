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Eskişehir’in ‘Sui Generis Tiyatro’suna çifte ödül

İHA

Eskişehir’in ‘Sui Generis Tiyatro’suna çifte ödül

‘3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde; Eskişehir’in ‘Sui Generis Tiyatrosu’, Eskişehir’i ‘Dönemeç’ oyunu ile gururla temsil etti. Eskişehir’in ‘Sui Generis Tiyatro’suna, gösterdiği başarılı performanstan dolayı çifte ödül verildi.
‘3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nden ‘En İyi Sahne Tasarımı’ ve ‘Yardımcı Dalda En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü Eskişehirli Tiyatro Sanatçısı Av. Hüseyin Akçar’ın oldu. 2009 yılında kurulan ve adından sıklıkla söz ettiren ‘Sui Generis Tiyatro’, İstanbul seyircisi ile buluştu. Sırbistan, Rusya, İspanya, Özbekistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Türkiye’den birkaç oyunun ve KKTC’nin katıldığı ‘3.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde; ‘Sui Generis Tiyatro’, Eskişehir’i “Dönemeç” oyunu ile gururla ve başarı ile temsil etti. Eskişehir’de ve tüm Türkiye’de sergiledikleri oyunlarla adından sıklıkla söz ettiren Eskişehir’in köklü grubu ‘Sui Generis Tiyatro’; Maltepe Belediyesi’nin organize ettiği ‘3.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin konuğu olarak davet edildi ve sergilediği başarılı performanstan dolayı tüm seyirciden tam not aldı.
Uluslararası bir jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulan festivalde: ‘Dönemeç’ oyunu; ‘En İyi Sahne Tasarımı’na ve oyundaki başarısından dolayı oyuncu Av. Hüseyin Akçar, ’En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Ödüller, Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde takdim edildi. Tankred Dorst’un yazıp; Behçet Necatigil’in çevirdiği ve yönetmenliğini, Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş tarafından gerçekleşen oyunda, Av. Hüseyin Akçar, Eren Coşan ve Kutan Gökkaya rol aldı.
Oyunlarına gösterilen bu ilgiden mutlu ve gururlu olduklarını belirten grup koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, ‘’Gönüllülük esasına dayanan ‘Sui Generis Tiyatro’, Eskişehir’in tiyatrosudur ve herkes tarafından sahipleniyor. Tiyatro oyunumuz; festivalde ödüle layık görüldüğü için, Eskişehir için ayrı gurur vericidir’’ dedi.

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