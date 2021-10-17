Kış yaklaştı ama kışlık ürünlere talep yok

Eskişehir'de soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte tezgahlardaki yerlerini alan kışlık montlar talep görmüyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte birlikte kışlık ürünler mağazalardaki yerlerini aldı. Hammadde kaynaklı artan maliyetlerin etikete yansıdığı kışlık ürünlere vatandaşlar talep göstermiyor. Hal böyle olunca işletmecilerin umutlu bekleyişi devam ediyor.



"Kış yaklaştı fakat insanlar kışlık mont alışverişi yapmıyor"

Eskişehir’de mağaza işleten Nihat Burak Kılıç 11 yıldır giyim sektöründe hizmet veriyor. Kışlık ürünlere olan talebin az olduğunu ifade eden Kılıç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İmalathanelerden yana sıkıntılar yaşıyoruz. Hammadde fiyatlarının yüksek olmasından dolayı üretim sıkıntıları var. Geçen kışlara göre bu kış çok daha zor geçecek gibi gözüküyor. İmalathanelerden gelen fiyatlarda en az yüzde 40 ile 50 arası yükseliş var. Şu anda vatandaşın ürünlere talebi yok. Kış yaklaştı fakat insanlar kışlık mont alışverişi yapmıyor. Normalleşme dönemindeyiz ama sirkülasyon yok.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.