TEI, 2015 yılında başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Zekâ Atölyeleri Projesi kapsamında 8. Zekâ Atölyesi’ni Mihalıççık’ta bulunan Hürriyet İlkokulu’na kurdu.

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonu ile yürütülen projede TEI, çalışanlarının da katkılarıyla okula çeşitli eğitim materyalleri ve zeka oyunlarıyla destekte bulundu.

Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Mihalıççık İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Demirtaş ve protokolden davetlilerin katıldığı açılış törenine TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ile TEI yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Akşit, ilkini 2016 yılında açtıkları Zekâ Atölyeleri Projesi’nin gelenekselleşmesinden duydukları memnuniyeti paylaştı. Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne desteklerinden ötürü teşekkür eden Akşit, “Şehrimizde ve ilçelerinde bulunan okullarımızda oluşturduğumuz Zekâ Atölyeleri sayesinde çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu projemizi çıkış anından beri destekleyen, her noktasında katkı sağlayan ve projede emeği geçen tüm TEI Ailesi’ne de bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Davetlilerin öğrencilerle sohbetleri ve okulda yapılan incelemelerin ardından etkinlik son buldu.

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