Kırka Anaokulu'nda Mevlid-i Nebi coşkusu yaşandı

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Eskişehir Seyitgazi Kırka Anaokulu öğrencileri Mevlit Kandili dolayısı ile bir program düzenledi.

Mevlidi Nebi Haftası, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3, 4 ve 5 yaş anaokulu öğrencileri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. Birbirlerine getirmiş oldukları gül suyunu ikram ederek başladıkları etkinlikte minikler, çizdikleri resim ve hazırladıkları gösterilerle Hz. Peygamber’e olan sevgilerini gösterdiler.

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