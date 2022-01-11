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Türkiye'de geçen yıl 430 bin 204 kazada, 2 bin 422 kişi öldü

DHA

Türkiye'de geçen yıl 430 bin 204 kazada, 2 bin 422 kişi öldü


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'de meydana gelen 430 bin 204 trafik kazasında, 2 bin 422 kişi hayatını kaybetti, 276 bin 935 bin kişi de yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, aralık ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Aralıkta 155'i ölümlü, 14 bin 788'i yaralanmalı, 20 bin 410'u ise hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 35 bin 353 kazanın meydana geldiği aralık ayında 21 bin 228 kişi yaralanırken, 180 kişi ise hayatını kaybetti. Bu kazalardan 12 bin 345'inde otomobil, 3 bin 914'ünde motosiklet, 3 bin 787'sinde ise kamyonetler yer aldı.
İLK SIRADA İSTANBUL VAR
Verilere göre, aralık ayında en çok kaza meydana gelen iller arasında 2 bin 67 kaza ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Diğer iller ise Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Ardahan (4), Tunceli (9), Bayburt ve Gümüşhane'de (16) meydana geldi.
Öte yandan 2021 yılında meydana gelen 430 bin 204 kazada, 2 bin 422 kişi hayatını kaybetti, 276 bin 935 kişi de yaralandı. Trafik ekiplerince geçen yılki denetimlerde 203 bin 20 araç trafikten menedildi, 174 bin 740´ı 'alkollü araç kullanmak' suçu olmak üzere 19 milyon 491 bin 403 trafik cezası uygulandı.
EN SIK YAPILAN SÜRÜCÜ HATALARI 
Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:
"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-01-11 11:41:28

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