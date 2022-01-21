Adalar'da bir garip durum Şehrin en yoğun ve turistlik yeri olan “Adalar” ikiye bölündü Porsuk Çayı'nın Tepebaşı Belediyesi’ne ait olan yürümeye yolu tarafı temizlenirken Odunpazarı Belediyesi’ne ait olan tarafı çamur ve balçıkla kaplı

Eskişehir’de yoğun kar yağışından sonra Porsuk Çayı etrafındaki iki ayrı belediyeye ait olan yürüme yollarının bir tarafı çamur ve balçıkla kaplıyken, diğer bir tarafının temiz olması dikkat çekti.

Eskişehir’de bir çok cadde ve sokak kar yağışının dinmesinin ardından çamur ve balçıkla kaplanırken şehrin en yoğun ve turistlik yeri olan “Adalar’ın” Tepebaşı Belediyesi’ne ait olan tarafının çamur ve balçıktan temizlenip, Odunpazarı Belediyesi’ne ait olan tarafının temizlenmemesi vatandaşın kafasında soru işareti oluşturdu. Eskişehirliler Porsuk Çayı’nın bir tarafında gayet rahat yürürken, köprüden karşıya geçtiklerinde kar ve çamurla kaplı yolda yürürken oldukça zorlandı.

Bölgede bir kafe işleten Hayriye Fertelli de pislikten dolayı kafelerinin içlerinin devamlı kirlendiğini söyleyerek bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti. Fertelli, “Karşı taraf çok temizken bu taraf hep balçık. Kafelerimizin içi leş içinde kalıyor, elimizde paspas, süpürge hiç bitmiyor. Kar yağalı 2 gün olmasına rağmen bu tarafı görüyorsunuz. Kafelerin içi berbat, bizler berbatız, yürüyemiyoruz, düşüyoruz. Müşterilerimiz de yürürken zorluk çekiyor” dedi.

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