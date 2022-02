Tahliye edilen Tolga Daşkıran’ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar Tolga Daşkıran: “Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale etmek istedim”

Eskişehir’de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaralayan ve ardından tutuklanan Tolda Daşkıran, tahliye edilmesinin ardından ailesine kavuştu. Cezaevi önünde açıklamada bulunan Daşkıran, “Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale etmek istedim” dedi.

Olay Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gerçekleşti. Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shannaz N. (47) ve kızı Nasımgul A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.'yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran'a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderildi.



Avukatının itirazı sonrasında serbest bırakıldı

Cezaevine gönderilen Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.



Cezaevi önünde duygu dolu anlar

Tahliye kararı sonrasında ailesi Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önüne geldi. İşlemleri tamamlanan Tolga Daşıran, tahliye edildi. Cezaevi dışında bekleyen ailesi ile buluşan Daşkıran’ın mutluluğu kameralara yansıdı. Kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşı döken anne Nazire Kurt ile oğlu arasında duygu dolu anlar yaşandı.



“Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahale etmek istedim”

Tahliye olduğu Eskişehir H Tipi Cezaevi’nin önünde açıklamalarda bulunan Tolga Daşkıran, “Tahliye olduğum için çok mutlu oldum. Amacım bir kadının hayatını kurtarmaktı. Böyle olsun kesinlikle kimse istemez. Herkes izliyordu, ben arkadaşımla müdahalede bulunmak istedim. Çok mutluyum, tahliye kararı veren Türk adaletine çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“Bir kadın için savaştı”

Oğluyla buluşmasında gözyaşlarına hâkim olamayan anne Nazire Kurt, “Çok mutluyum. Allah kimseye yaşatmasın, herkesin yardımcısı olsun. Benim oğlum gurur duyulacak bir şey yaptı, can için koştu. Bir kadın için savaştı. Savaşımızı kazandık. İnşallah o kadın da kurtulur. Ben ölmesini istemem. Ben kadın şiddetin çok karşıyım. Benim oğlum gerekeni yaptı. 3 can için mücadele verdi. Asla bir daha buraları görmeyelim. Hiç kimsenin buralara gelmesini istemem. Bir anne için çok zor” dedi.



“Çok fazla seveni varmış, görmüş olduk”

Cezaevi önüne aileyle birlikte gelen Daşkıran’ın avukatı Muhammet Serkan İleli de, “Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tolga bugün tahliye oldu. Mutluyuz, ailesi de mutlu. Çok fazla seveni varmış, onu da görmüş olduk. Yargı süreci hâlâ devam ediyor. Kadına şiddete her zaman karşıyız. Tolga da buna karşıydı” ifadelerini kullandı.

