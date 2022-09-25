Aracında 500 uyuşturucu hapla yakalandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen H.B., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ise 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.B.´nin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti. Bir süre takibe alınan H.B., kullandığı otomobilde yakalandı. Araçta yapılan aramada 500 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-09-25 16:30:14



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