Stat: Eskişehir
Hakemler: Caner Ak, Furkan Ürün, Emrah Ünal
Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic, Issah (Dk. 68 Furkan Balaban),Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 46 İbrahim Halil Öner),Mehmet Özcan, Cemali Sertel
BüyükşehirBelediyeErzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu),İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan (Dk. 72 Hamroun),Mehmet Murat Uçar, Pote (Dk. 72 Muhammed),Emrah Başsan
Goller: Dk. 3 Sekidika (Eskişehirspor),Dk. 8 Emrah Başsan, Dk. 90+3 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Hasan Hatipoğlu, Dk. 65 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 61 Milinkovic (Eskişehirspor)
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