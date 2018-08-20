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Eskişehirspor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 13 futbolcusunun lisans tescil işlemini gerçekleştiremediği için genç takımının futbolcularıyla çıktığı maçta Balıkesir Baltok ile 2-2 berabere kaldı

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:48:14 | Güncelleme:

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 13 futbolcusunun lisans tescil işlemini gerçekleştiremediği için genç takımının futbolcularıyla çıktığı maçta Balıkesir Baltok ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada gelişen Balıkesir Baltok atağında Furkan Çil'in pasında Sedat Şahintürk düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.


45+2'nci dakikada Furgan Polat'ın kullandığı serbest vuruşta Cemali Sertel topu ağlara gönderdi: 1-1.


57'inci dakikada Otoo'nun pasında, Nizamettin kalecinin yanından topu ağlara bıraktı: 1-2.


81'inci dakikada Eskişehirspor'un kalecisi Ekrem, rakibi Abdülkadir'e sert müdehalesi sonrası hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.


90'ıncı dakikada Eskişehirsporlu İbrahim Halil Öner takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2.

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Eskişehirspor sahasında Balıkesir Baltok ile 2-2 berabere kaldı. 


STAT: Eskişehir Yeni 

HAKEMLER: Emre Malok, , Erkan Akbulut , Hasan Hüseyin Tetik

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Bedirhan , Semih Güler , Cemali , İsmail , Furgan Polat , Mehmet Özcan , Talha (Dk. 83 Ebrar), Fıratcan , Kaan Gül (Dk. 87 Ahmet Barlas), İbrahim Halil Öner (Dk. 90+1 Mevlüt)

BALIKESİR BALTOK: Vukovıc - Cüneyt , Nizamettin , Furkan Çil (Dk. 68 Uğur ), Sedat Şahintürk , Okan (Dk. 79 Muhammed Ali ), Oğuz Yılmaz , Otoo , Steve Beleck (Dk. 55 Abdükkadir ), Bülent , Cumali

GOLLER: Dk. 45+2 Cemali Sertel, Dk. 90 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor). Dk.1 6 Sedat Şahintürk, Dk. 57 Nizamettin (Balıkesir Baltok)

SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor).  Oğuz Yılmaz (Balıkesir Baltok)

KIRMIZI KART: Dk.81 Ekrem (Eskişehirspor)

"MAÇI DEĞERLENDİRMEYECEĞİM"

Yeni transferlere lisans çıkaramadığı için U-21 oyuncuları ile sahaya çıkan Eskişehirspor, kıran kırana geçen maçtan 1 puan çıkarmayı başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Açıkçası hafta içinde yaşadıklarımızı bugünde yaşıyoruz. Yine kimse yok. Bulunduğumuz noktada yerel basından kimsenin olmaması bizi üzdü. Burada olup kafalarını yoran soruları sorsalardı, bizlerde cevap verirdik ve daha paylaşımcı olurduk. Neyse canları sağolsun. Maçı değerlendirmeyeceğim. Bizim maçtan daha öte değerlendirmemiz gereken şeyler var. Çünkü bulunduğumuz ortam maçı değerlendirmeye müsait değil.

Bizim şehirde bazı şeyleri idrak etmemiz lazım. Bugün tribüne bakıyorsunuz ve önceki hafta ile dün oynanan maçlarla karşılaştırıyorsunuz. Hangi statta böyle bir coşku gördünüz? Eskişehirspor sadece bu ligde değil, sadece süper ligde değil; Türkiye futbolunda her zaman olmak zorundadır. Çünkü bu coşkuyu Eskişehir’in elinden alamazsınız. Bunu yapamayız, buna hakkımız yok. Bunun için herkes üstüne düşeni yapmak zorunda" dedi.

"YEDEK KALECİMİZ YOK"
1 Eylül tarihinden sonra gelecek olan desteklerin bir işe yaramayacağını belirten Fuat Çapa, "Nasıl bir aile ferdinin ihtiyacı olduğunda diğer aile fertleri yardıma koşuyorsa, Eskişehirspor’a da koşmak zorundayız. Çünkü bugün 18-19-20-21 yaşında oynayan oyuncularımız var. Türk futbolu ilk defa bu isimleri duydu. Biz bundan gururluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha çok isimlerini duyacaklar. Ama şunu unutmayalım biz bugün 15 oyuncumuzla sahaya çıktık. Bir 16. oyuncumuz yoktu. Geçmişten gelen transfer yasaklarının yanında altyapıya bile lisans çıkaramıyoruz. Yani 2-3 tane yarın cezalı ya da sakat olan oyuncunuz olsa ne yapacağız? Önümüzdeki hafta oynayacağımız ve sorunu çözemezsek Ebrar kalede olacak. Yedek kalecimiz yok ve profesyonel kulübüz. Aslında kısacası şunu söyleyerek tamamlayalım, şuanda kimsenin kırılmaya, küsmeye, eleştiri yapmaya hakkı ve zamanı yok. Önce Eskişehirspor’u düzlüğe çıkaralım ondan sonra küsülecekse küsülsün. Bu şehre o coşkuyu yaşatalım.

Her sabah insanları ‘Acaba ne olacak’ endişesi ile uyandırmayalım. Kısacası arkadaşlar, çok fazla zamanımız kalmadı. Aynı sıkıntıları yaşayan kulüplerin oyuncuları bırakıp gitti. Biz burada halen lisans çıkarıp oyuncuları tutmaya çalışıyoruz. Ama çocukları da düşünmemiz lazım, onlar da profesyoneller. 1 Eylül’de buraya 1 milyar da getirsek bir fayda sağlamaz. Biz Eskişehirsporlular olarak üzerimize düşen sorumluluğu almamız gerekiyor. 1 milyon nüfusu olan şehirde yaşıyoruz. Bu sıkıntıları kendimiz aşmalıyız" diye konuştu.

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