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HaberlerFutbolEskişehirspor'a haciz! - Eskişehirspor Haberleri

Eskişehirspor'a haciz!

Eskişehirspor Kulübünde, eski mali müşavirin alacaklarına ilişkin başvurusu nedeniyle haciz işlemi uygulandığı bildirildi

Eskişehirspor

Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu adına, "Kamuoyu Vicdanına" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılının başından itibaren kulübün mali müşavirlik görevini üstlenen Baki Dündar'ın alacakları nedeniyle haciz işlemi başlatıldığı belirtildi.

İlgili borcun farklı yönetimler dönemine ait olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut yönetimimiz maliyetinin yüksek olması nedeniyle kendisiyle çalışmayı uygun bulmamış olup kendisi de geçmiş alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmiştir.


Asıl sıkıntılı süreç kendisiyle yapılan tüm iyi niyetli görüşmelere karşın kulübümüzün işleyişini sürdürmesi için gereken muhasebe bilgilerini ve kayıt şifrelerini kesinlikle vermek istememesi ile başlamıştır.


Kulübümüzün para akışını, borçlarını, ödemelerini belki de bu şehirde en iyi bilen Baki Dündar 15/9/2019 tarihine kadar kulüp lisansı alabilmemiz için elzem olan muhasebe kayıtlarını yönetimimize teslim etmemektedir.


Son görüşmelerde ise alacağı olan meblağın tamamının ödenmesi durumunda sadece 2017’ye kadarki kısmı vereceğini, 2018 ve 2019’un kayıtlarını ise vermeyeceğini belirtmiştir.
Konu hakkındaki yorumları kamuoyu vicdanına sunarız."

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