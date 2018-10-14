Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EDHO son bölümde Ateş'in düşmanlığı ortaya çıkmış ve Hızır bu gerçekle sarsılmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanında ise Hızır'ın "Hazır elinizde silahlar varken üçümüzü de öldürün!" sözleri büyük merak uyandırıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 111. YEN BÖLÜM FRAGMANI

"Hazır elinizde silahlar varken üçümüzü de öldürün!"

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dost bilinen düşmanlar!

Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla… Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ