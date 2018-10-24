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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. bölümle geçtiğimiz akşam izleyicileri ile buluştu. Heyecan ve aksiyonun eksik olmadığı son bölümün ardından dizinin izleyicileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? " sorusunun cevabını araştırıyor. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

24.10.2018 - 00:41 | Güncelleme:

Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 112. bölümle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Son bölümde dayısının intikamını almak için Hızır'dan önce yola koyulan Hızır Ali, yaptığı planla kendi canını tehlikeye atar. Peki; gelecek bölümde neler yaşanacak? İzleyiciler, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112. BÖLÜM ÖZETİ

Çakırbeyliler, Muzi'yi bulacaklarını umarak çıktıkları yolda pusuya düşürülmüşken, Davut Ateş'in ellerinden ölüme uğurlanmıştır. Hedef şaşırtarak büyük bir kayba sebebiyet veren düşmanlar, el birliğiyle Hızır ve ailesini bitirmenin peşindedir. Gün geçtikçe intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır fakat o kadar küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez.

Bu ölüm kalım savaşında asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Dayısının intikamını almak için Hızır'dan önce yola koyulan Hızır Ali, yaptığı planla kendi canını tehlikeye atar. Tüm olanların sorumlusu sayılan Muzi, bir Çakırbeyli'yi ele geçirme fırsatını kaçırmayacaktır.

Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Sonu yine felaket getirecek olan bu durum bu kez en çok Emine'nin canını yakacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya izleyicileri geçtiğimiz akşam ekrana gelen 112. bölümün ardından, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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