Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi: "Taban ve tavan uygulanması gerek"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı e-ticaret platformlarındaki yüksek komisyon oranları için taban ve tavan getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, e-ticaretteki yüksek komisyon oranlarının fiyatları etkilediği gibi vatandaşın daha pahalıya ürün satın almalarına neden olduğunu ve enflasyonu körükleyen bir sebep olarak karşılarına çıktığını belirtti.

"KOMİSYON ORANLARI YÜZDE 33-35'E ÇIKTI"

Bu hizmet verilirken yüzde 16-18 aralığındaki komisyon oranlarının yüzde 33-35'e çıkarıldığını bildiren Palandöken, "Bu da vatandaşın aldığı emtialar üzerindeki fiyat artışını ve enflasyonu körükleyen bir faktör oluyor" ifadesini kullandı.