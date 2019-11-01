Hakim bağlantıyı kesti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini silahla öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar ile aynı üniversitede araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yağan'ın hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmanın başlamasının ardından sanık Volkan Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a yönelik sinkaflı sözler kullandı ve hakaret etti.

Mahkeme başkanının müdahalesiyle SEGBİS bağlantısının sonlandırılmasının ardından sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DAHA ÖNCEKİ 2 DURUŞMADA DA SAVUNMA VERMEMİŞTİ

Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, Volkan Bayar hakkında da 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasına da tutuklu sanık, SEGBİS üzerinden katılmıştı. Bayar, başını duvara vurmaya başlayınca 4 infaz koruma memurunca kelepçelenerek, odadan çıkarılmıştı.

İkinci duruşmada ise Volkan Bayar yine SEGBİS üzerinden akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, "Bana inanmazsanız anneme ve babama sorun. Beni küçükken zor zapt ediyorlarmış. Zincir bile kullanmışlar zapt edebilmek için. Başkanım benim bir an önce bilgisayarımı ve cep telefonumu gönderin. Müşteri buldum, satıp üç-beş kuruş para kazanmak istiyorum. Akli dengemin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istiyorum. Kocaeli'ndeki hastaneye gönderdiler. Tek bir doktor vardı. Ben uzmanlardan oluşan bir heyet kontrolünden geçmek istiyorum. Hakkımda hazırlanan iddianameyi anlayacak kadar zekâ düzeyim yok. Eski Rektör Hasan Gönen'in de tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Ceza ehliyetimin olup olmadığı belirlensin o zaman ifade vereyim. İşimizi doğru yapalım. Ben çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek, odadan ayrılmıştı.



OLAY

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Bayar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.