Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Real Madrid, Espanyol'a konuk oluyor. Son 4 maçtan galibiyetle ayrılan eflatun-beyazlılar, Atletico Madrid, Barcelona gibi rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. 49 puanla ilk sırada yer alan Real Madrid, Espanyol deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadelede milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Espanyol - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...
İspanya La Liga 22. hafta maçında Real Madrid, Espanyol ile karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid, Barcelona gibi rakipleriyle puan farkını açmak isteyen eflatun-beyazlılar, Espanyol deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 21 karşılaşmada sadece 5 galibiyeti bulunan Espanyol, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Real Madrid ise 49 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Espanyol - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu maçta forma şansı verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.
ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Espanyol - Real Madrid maçı, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü (bugün) oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.
ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Stage Front Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
Milli oyuncu Arda Güler, bu sezon İspanya LaLiga’da 16 karşılaşmada şans buldu. 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen oyuncunun Espanyol karşısında mücadeleye yedekler arasında başlaması bekleniyor.
İspanyol basınında ise Arda Güler’in maça ilk 11'de başlayacağı veya ilerleyen sürelerde dahil olacağı iddiaları yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Espanyol: Joan Garcia Pons, Kumbulla, Cabrera, Olivan, El Hilali, Lozano, Kral, Carreras, Tejero, Fernandez, Paudo Diaz
Real Madrid: Courtois, Rüdiger, Tchouameni, Raul, Garcia, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Arda Güler (Diaz), Mbappe
ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
REAL MADRİD PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYOR
İspanya La Liga’da oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan Real Madrid, 5 maçlık galibiyet serisi peşinde. Sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan eflatun-beyazlılar, sonradan yakaladığı performansla dikkat çekti.
Bu sezon çıktığı maçlarda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İspanyol devi, 49 puanla zirvede bulunuyor.
İspanya’da şampiyonluk yolunda Madrid’in en yakın takipçileri Atletico Madrid ve ezeli rakibi Barcelona oldu. Atletico Madrid iki hafta üst üste puan kaybederken Barcelona’da beklenen performansın uzağında. Real Madrid, Barcelona’ya 7 puan ve Atletico Madrid’e 4 puan fark attı.