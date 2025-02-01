Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Espanyol - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

        İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Real Madrid, Espanyol'a konuk oluyor. Son 4 maçtan galibiyetle ayrılan eflatun-beyazlılar, Atletico Madrid, Barcelona gibi rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. 49 puanla ilk sırada yer alan Real Madrid, Espanyol deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadelede milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Espanyol - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İspanya La Liga 22. hafta maçında Real Madrid, Espanyol ile karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid, Barcelona gibi rakipleriyle puan farkını açmak isteyen eflatun-beyazlılar, Espanyol deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 21 karşılaşmada sadece 5 galibiyeti bulunan Espanyol, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Real Madrid ise 49 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Espanyol - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu maçta forma şansı verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

        2

        ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Espanyol - Real Madrid maçı, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü (bugün) oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.

        3

        ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stage Front Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

        Milli oyuncu Arda Güler, bu sezon İspanya LaLiga’da 16 karşılaşmada şans buldu. 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen oyuncunun Espanyol karşısında mücadeleye yedekler arasında başlaması bekleniyor.

        İspanyol basınında ise Arda Güler’in maça ilk 11'de başlayacağı veya ilerleyen sürelerde dahil olacağı iddiaları yer alıyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Espanyol: Joan Garcia Pons, Kumbulla, Cabrera, Olivan, El Hilali, Lozano, Kral, Carreras, Tejero, Fernandez, Paudo Diaz

        Real Madrid: Courtois, Rüdiger, Tchouameni, Raul, Garcia, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Arda Güler (Diaz), Mbappe

        6

        ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        7

        REAL MADRİD PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYOR

        İspanya La Liga’da oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan Real Madrid, 5 maçlık galibiyet serisi peşinde. Sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan eflatun-beyazlılar, sonradan yakaladığı performansla dikkat çekti.

        Bu sezon çıktığı maçlarda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İspanyol devi, 49 puanla zirvede bulunuyor.

        İspanya’da şampiyonluk yolunda Madrid’in en yakın takipçileri Atletico Madrid ve ezeli rakibi Barcelona oldu. Atletico Madrid iki hafta üst üste puan kaybederken Barcelona’da beklenen performansın uzağında. Real Madrid, Barcelona’ya 7 puan ve Atletico Madrid’e 4 puan fark attı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi