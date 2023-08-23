Esra Erol ne zaman başlıyor? 2023 Esra Erol yayın tarihi belli oldu mu?

Esra Erol ne zaman başlıyor? 2023 Esra Erol yayın tarihi belli oldu mu?

Sevilerek takip edilen porgram olan Esra Erol ne zaman başlayacak ve hangi gün yayınlanacak sorularına yanıt aranıyor. ATV ekranlarında gündüz kuşağında ekranlara gelen programın yayın tarihi belli oldu. İşte, ayrıntılar...

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ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.