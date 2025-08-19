Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Esra Erol yeni sezon tarihi: Esra Erol ne zaman başlıyor 2025? Esra Erol'da programı yeni sezon tarihi belli oldu mu?

        Esra Erol yeni sezon tarihi: Esra Erol ne zaman başlıyor?

        Esra Erol yeni sezon tarihi gündeme geldi. ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hafta içi her gün canlı yayınlanan programda birçok olay aydınlatılıyor. Peki, izleyicilerin merak ettiği Esra Erol'da ne zaman başlayacak? İşte Esra Erol yeni sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 20:50 Güncelleme: 19.08.2025 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gündüz kuşağının takip edilen yapımlarından biri olan Esra Erol’da, 2025 sezonuyla yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen program, birçok hikayeyi ve dosyayı ele alıyor. Peki, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Esra Erol'da ne zaman başlayacak 2025? İşte güncel bilgiler...

        2

        ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Esra Erol'da yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı.

        3

        Geçtiğimiz yıllara bakıldığında Esra Erol'da programının Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

        Görseller: ATV

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar