Esra Şaşmaz İle Masal Zamanı: Noel Baba

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Noel Baba

Herkesten gizli çok güzel oyuncaklar yapar ve bu oyuncakları çocuklara Noel gecesi dağıtılmış.

Her zaman ki gibi, bir Noel günü yaklaşıyormuş, Noel Baba çocuklar için çok özel hediyeler hazırlamaya başlamış.

Noel gecesi şehirdeki tüm evlerin bacalarına tırmanıp, özel olarak hazırladığı hediyeleri şömineye asılı çorapların içine yerleştirecekmiş. Noel baba evlerden birine tırmanıp hediyeleri dağıtmaya başlamış. Bu süre zarfında zavallı Noel baba çok yorgun düşmüş.

Kimsenin bilmediği, Noel Baba evine geri dönüp, daha hızlı hediyeleri dağıtabilmek için bu sefer kızağıyla yola çıkıvermiş. Ancak talihsiz Noel baba bu sefer de kızağı kara saplanmış. Ne yapmışsa da kızağını kardan çıkarmayı başaramamış.

Noel Baba ren geyiklerini karın içinden çekip çıkarmaya çalışırken aniden bir Melek görünmüş. Melek, Noel Baba’ya iyi bir adam olduğunu ve ona yardım etmek istediğini söylemiş.

Melek ren geyiklerine dokunmuş "Artık bu ren geyikleri oldukça özel, uçma yeteneğine sahipler." demiş.

Sonrasında Melek elini sallamış ve bir grup küçük Elf ortaya çıkmış. Elfler yeşil kıyafetler, uzun yeşil şapkalar giyiyorlarmış, uzun ve komik kulakları varmış "Elfler hediyeleri sahiplerine iletecek ve birçok çocuğa mutluluk getirecekler. Ayrıca Elfler çok hızlıdır ve her türlü oyuncağı yapmana yardımcı olacaklar." demiş. Noel Baba şoktaymış fakat bir o kadar da çok mutluymuş.

Elfler ve Noel Baba kızağa binmiş ve iplerin hareketiyle, ren geyiklerini gökyüzüne doğru uçup, mutluluk saçmışlar.

Noel Baba "Hepinize mutlu Noeller ve hepinize iyi akşamlar" demiş.

Ertesi sabah çocuklar uyanmış ve hemen şöminenin önüne koşmuşlar. Çorapların içinden oyuncaklarını almışlar ve sevinç çığlıkları atmaya başlamışlar.

"Anne! Birisi sihirli bir şekilde çorabımızın içine bir hediye koymuş. Bu çok güzel bir oyuncak!"

Herkese mutlu, sağlıklı yıllar...