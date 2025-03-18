Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu: Eşref Rüya konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya'nın ilk bölümü için geri sayım başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Tims&B imzalı Eşref Rüya dizisi, hafızalara kazınacak bir aşk hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Dizide Çağatay Ulusoy, Eşref karakterine hayat verecekken, Demet Özdemir Nisan rolünü canlandıracak. Peki, Eşref Rüya konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya ne zaman başlıyor? İşte, Eşref Rüya 1. bölüm özeti ve kareleri...
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i başrolde buluşturan Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Geri sayım sürerken Eşref Rüya konusu ve oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide, bir yanda Eşref ve onun gizemli dünyası, diğer tarafta kendisini bir anda bu dünyanın içinde bulan Nisan’ın masumiyeti ikiliye tahmin edilmesi zor anlar yaşatacak. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlıyor? İşte Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya oyuncuları ve konusu...
EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Eşref Rüya dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Tims&B imzalı Eşref Rüya, 19 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya dizisinde, izleyicileri derinden etkileyecek bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.
Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.
EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?
Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref’in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan’a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.
EŞREF RÜYA 1. BÖLÜM ÖZETİ
Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş.
Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.
Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor.
Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.
EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI
Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı Eşref Rüya’nın kadrosunda;
Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.