Eşref Rüya yeni sezon oyuncuları kimler? Eşref Rüya 2. yeni sezon oyuncu kadrosu
Kanal D’nin aksiyon ve dram türündeki dizisi Eşref Rüya yeni sezonu ile bu akşam ekranlara dönüş yapıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Eşref Rüya 2. yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı? İşte Eşref Rüya yeni sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…
EŞREF RÜYA YENİ SEZONU AÇIYOR
Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisi, 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın birlikte kaleme aldığı dizi, 2. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.
EŞREF RÜYA YENİ SEZON OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya dizisinin 2. sezon kadrosuna yeni isimler dahil oldu.
Yeni sezonda kadroya Levent Özdilek, Taner Rumeli, Galip Erdal, Muttalip Müjdeci ve Ebru Nil Aydın katıldı.
Taner Rumeli, dizide karizmatik ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Dinçer Burçay karakterine hayat verecek.
Levent Özdilek ise dizide Hıdır Elverdi rolünü canlandıracak.
Galip Erdal ''Kasap'' karakterine, Muttalip Müjdeci ''Kaptan'' karakterine hayat verecek.
Ebru Nil Aydın ise Savcı Selma rolünü canlandıracak.
TÜM DENGELER DEĞİŞECEK
Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden “İhtiyar” lakaplı mafya babasının en güvendiği adamı olan Dinçer Burçay, görünürde büyük şirketlerin yöneticisi, perde arkasında ise kirli işlerin gözü kara yürütücüsüdür. Zorlu bir çocukluktan çıkıp zenginlik ve güce ulaşan Dinçer, geçmişteki acılarını unutmaz. Onu ayakta tutan tek şey, yıllardır kalbinde taşıdığı intikam arzusudur. Dinçer Burçay’ın zeka dolu hamleleri ve geçmişin yaralarıyla verdiği amansız mücadele, ‘Eşref Rüya’nın tüm dengelerini değiştirecek.
EŞREF’İN HAYATINDAKİ EN KRİTİK İSİM OLACAK
Geçmişte Yakup Karaşan’la birlikte Yetimler’in kurucu üyelerinden olan Hıdır Elverdi, bir süre sonra örgütün öğretilerine sırt çevirip kendi hayatını kurmayı seçer. Hapishane zamanlarında Eşref’in arkasını kollayan Hıdır, yeni sezonda Eşref’in hayatındaki en kritik isimlerden biri olacaktır. Hıdır, Eşref ile Kadir arasındaki çatışmanın seyrine yön vermekle kalmayıp aynı zamanda Yetimler’in kaderinde de önemli bir rol üstlenecektir.
İşte dizinin oyuncuları:
Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu, Macit Koper, Levent Özdilek ve Taner Rumeli.
EŞREF RÜYA 14. BÖLÜM ÖZETİ
Eşref, hapishanede kurduğu hükmüyle düşmanlarına gözdağı vermeye devam eder, dışarıda ise Nisan şöhret basamaklarını hızla tırmanır.
Kadir, güç hırsıyla Yetimler’i ilkelerinden saptıracak hamleler planlarken, yeni kuracağı ortaklık onu beklemediği bir durumun ortasında bırakır.
Geçmişin karanlıklarından çıkan gizemli bir isim, Nisan ile Eşref’in hayatlarını sarsacak savaşın fitilini ateşleyince ikilinin aşkları bu zamana kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya kalır.