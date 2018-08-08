İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, Estonya üzerinde NATO devriye görevinin icra ederken, 'yanlışlıkla' füzelerinden birini ateşledi.

Konuyla ilgili CNN'e konuşan bir NATO yetkilisi, "Uçuş yolu, konumu ve füzenin durumu şu an araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Estonya Hava Kuvvetleri, AMRAAM tipi füzenin bulunması için operasyon başlattı. Füzenin Tartu'nun 40 kilometre kadar kuzeyine düşmüş olabileceği düşünülüyor.

Estonya Başbakanı Jüri Ratas, yaptığı açıklamada olayı 'çok üzücü' olarak tanımlarken, NATO'nun hava devriyesi görevinin Estonya'nın ulusal güvenliği için önemine dikkat çekti.

Füzenin İspanyol Eurofighter Typhoon 2000 tipi bir uçaktan fırlatıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ