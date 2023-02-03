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'Prestij Meselesi' gösterime bugün giriyor

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in müzik sektöründe yola çıkışlarının hikâyesini anlatan 'Prestij Meselesi' gösterime bugün girdi. Filmi galada izleyenler arasında yer alan Edis, şarkıcı olmakla ilgili olarak "Şarkıcı olmak zaten zor. Eskiden de zormuş" dedi

etay Başlığı: 'Prestij Meselesi' gösterime bugün giriyor Haber Spotu:
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Mahsun Kırmızgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Prestij Meselesi', gösterime bugün girdi.
Beyezperdeye Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in 1990'lı yıllarda keşfedilerek Hilmi Topaloğlu tarafından müzik sektörüne kazandırılmasını yansıtan 'Prestij Meselesi'nin galasına siyaset, iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

O kişilerden biri de Edis'di.
Filmin gösterimden sonra soruları cevaplayan Edis, şunları söyledi; "Biz Unkapanı dönemine denk gelemedik ama iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Şarkıcı olmak zaten zor. Eskiden de zormuş. Şu anda da zor" dedi.

Edis
Edis

'Prestij Meselesi'nde 'Gani karakterini canlandıran Erkan Petekkaya ise duygularını şu şekilde dile getirdi; "Çok küçük bir rolde oynadım. Misafirim ama keyifli oldu ya. İzleyicisi bol olsun istiyorum. Mahsun kimi çağırsa herkes evet der zaten. Bu benim onunla ikinci filmin. Çok güzel onunla çalışmak. Prestij müziğin benim de hayatımda yeri vardır. Anlatsam uzun sürer ama hayatıma dokunmuştur yani."

Didem Petekkaya - Erkan Petekkaya
Didem Petekkaya - Erkan Petekkaya

Filmde 'Şinasi'ye hayat veren Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, heyecanını "Çok heyecanlıyım. Her şeye hakimim gerçekten. Baya uzun sürdü ve farklı bir tipe girdi Eser. Daha izlemedim heyecan içindeyim. Mahsun ağabey zaten bizim favorimizdir. Çok da güzel şarkıları vardır. Eser de o tiple çok komikti" sözleriyle ifade etti.

Berfu Yenenler
Berfu Yenenler

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