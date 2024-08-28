8. DİYET İÇECEKLER

Diyet içecekler şekersiz ve genellikle sıfır kalori içermesine rağmen, araştırmalar düzenli olarak diyet içecek içenlerin içmeyenlere göre bazı sağlık sorunları geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Örneğin, artan göbek yağı, kan şekeri, kan basıncı ve kan yağı seviyelerini içeren bir grup semptom olan metabolik sendrom riskinin daha yüksek olmasıyla da ilişkilidir