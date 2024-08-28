Etiketlerdeki tuzak: Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
Market raflarında 'sağlıklı' etiketi taşıyan birçok gıda, aslında düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. İçerdikleri gizli şekerler, katkı maddeleri ve sağlıksız yağlar, diyetinizi sabote edebilir! İşte detaylar!
Sağlıklı' etiketiyle sunulan yiyecekler, çoğu zaman göründüğü kadar faydalı olmayabilir. Bu ürünlerin içeriğini detaylı incelemeden diyetinize eklemek, sağlığınıza zarar verebilir! İşte diyetinizde yer vermemeniz gereken 10 gıda!
10. KURUTULMUŞ MEYVE
Kurutulmuş meyveler genellikle taze, konserve veya dondurulmuş muadillerindeki suda çözünen besinlerden yoksundur ve kalorisi yüksektir. Suyu çıkarıldığı için aşırı yemek kolaydır.
9. ÇOK TAHILLI EKMEK
Pek çok insan çok tahıllı ya da yedi tahıllı ekmekleri tercih eder çünkü bunların daha besleyici olduğunu düşünür. Gerçek şu ki: Bu ekmeklerin çoğu hala ilk bileşen olarak ağartılmamış zenginleştirilmiş buğday ununa sahiptir.
8. DİYET İÇECEKLER
Diyet içecekler şekersiz ve genellikle sıfır kalori içermesine rağmen, araştırmalar düzenli olarak diyet içecek içenlerin içmeyenlere göre bazı sağlık sorunları geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Örneğin, artan göbek yağı, kan şekeri, kan basıncı ve kan yağı seviyelerini içeren bir grup semptom olan metabolik sendrom riskinin daha yüksek olmasıyla da ilişkilidir
7. KAHVALTILIK GEVREK
Birçok insan kahvaltılık gevreklerin güne başlamak için akıllıca bir yol olduğunu düşünür. Ancak durum her zaman böyle değildir. Aslında, birçok kahvaltılık gevrek rafine tahıllarla yapılır, protein ve lif gibi doyurucu besinlerden yoksundur ve ilave şeker oranı çok yüksek olabilir.
6. DÜŞÜK YAĞLI YA DA YAĞSIZ ÜRÜNLER
Bir gıdanın yağ oranının düşük olması onun daha sağlıklı bir seçim olduğu anlamına gelmez. Gıda üreticileri, lezzet kaybını telafi etmek için düşük yağlı ve yağsız ürünlerde genellikle yağı şekerle değiştirir. Dahası, yağsız ürünler tam yağlı versiyonlarından daha az doyurucu olabilir, çünkü yağ tokluk hissini destekleyen ve yiyecekleri yemeyi daha zevkli hale getiren bir makro besindir.
5. GLUTENSİZ GIDALAR
Glutenle ilgili rahatsızlıkları olan kişiler için glutenden kaçınmak gereklidir. Bununla birlikte, bir gıda glutensiz olarak etiketlenmiş olsa bile, gluten içeren gıdalardan daha sağlıklı olması gerekmez. Bazı işlenmiş glutensiz atıştırmalık yiyecekler ve tatlılar, diğer atıştırmalıklar kadar, hatta daha fazla kalori ve ilave şeker içerir.
4. SPORCU İÇECEKLERİ YA DA ENERJİ İÇECEKLERİ
Şirketler sporcu içeceklerini ve enerji içeceklerini enerji ve atletik performansı artırmanın yolları olarak pazarlarken, bu içecekler çoğu insan için gereksizdir. Ayrıca ilave şeker, yapay renkler ve kafein gibi yüksek miktarda uyarıcı maddeler içerebilirler.
Bazı sporcular yoğun egzersizden sonra kaybettikleri besinleri sporcu içecekleriyle takviye etme ihtiyacı duysa da, orta düzeyde egzersiz yapan veya sadece normal günlük aktivitelerde bulunan çoğu insanın susuz kalmamak için sporcu içecekleri içmesine gerek yoktur.
3. PROTEİN İÇEREN GIDALAR
Birçok insan, bir yiyecek veya içeceğin protein içeriği ne kadar yüksekse o kadar sağlıklı olduğu izlenimine kapılmaktadır. Balık, yumurta ve fasulye gibi doğal olarak yüksek protein içeren bazı gıdalar şüphesiz sağlıklı seçimlerdir. Ancak, protein barları ve protein karışımları gibi ürünler bazı insanların sandığı kadar sağlıklı olmayabilir.
Dengeli beslenen birçok sağlıklı insanın takviye yoluyla ekstra protein almasına gerek yoktur. Bununla birlikte, aktif bireyler ve vejetaryen ve vegan diyetleri uygulayanlar diyetlerinde daha fazla proteinden faydalanabilirler.
2. MEYVELİ YOĞURTLAR
Yoğurt sağlıklı bir seçim olabilir, ancak mümkün olduğunca şekersiz yoğurt tercih etmek en iyisidir. Aromalı ve “meyveli” yoğurtlar sadece küçük bir porsiyonda şaşırtıcı miktarda şeker içerebilir.
1. GRANOLA
İnsanlar onlarca yıldır granola ve granola barları “sağlıklı” gıdalar olarak savunmaktadır. Bazı granolalar ve granola barlar oldukça besleyici olsa da, birçoğu ilave şekerle doludur ve kalorileri çok yüksektir.
Kaynak: Health Line, Henry Food