Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Etkin Kütüphane Projesi İl Halk Kütüphane Müdürleri Koordinasyon Toplantısı ve Proje Tanıtım Etkinliği' açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Ersoy, dünyayı parmakların ucuna getiren internetin insandan bazı değer ve alışkanlıkları uzaklaştırdığına işaret ederek, bu süreçte bilgiye kolay ulaşmanın, bilginin doğru olup olmadığından daha önemli bir hal aldığını ifade etti.

Dijital dünyanın ifadesiyle 'kopyala - yapıştır' yaparak teyit etme, farklı kaynaklardan doğrulama ihtiyacı duymadan ilk verilen bilginin kabul edilmeye başlandığını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, "Sosyal medyada paylaşılan bir ifade, anında binlerce kişi tarafından tek gerçek kabul edilip yayılabiliyor. Bilgi olmadan fikir sahibi olmanın giderek normalleştiğini üzülerek hep birlikte görüyoruz. Okuma ve araştırma alışkanlığımızın korunması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu hususta, kütüphanelerimize önemli sorumluluklar düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Sivil toplum kuruluşları ile yayın evi temsilcilerinin, akademisyenlerin ve kütüphanecilerin programa katıldığını aktaran Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu sorumluluğun bilincinde kütüphanelerimizin nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve en güçlü iş birliğini nasıl hayata geçirebileceğimizi net bir şekilde ortaya koymalıyız. Etkin Kütüphane Projesi, kütüphanelerimize olduğu kadar bizimle çalışarak projeler hayata geçiren tüm kurumlara da en üst düzeyde fayda sağlayacak. Kütüphanelerde düzenlediğimiz etkinliklerin ilk ve en önemli amacı, sanat, eğitim, spor, bilim gibi disiplinler altında yer alan her türlü bilginin paylaşılmasıdır. Ayrıca ortak bir meraka, isteğe, zevke sahip insanların tanışması, iletişim kurması gibi sosyal ve toplumsal hedeflerimiz de var."

Mehmet Nuri Ersoy, kütüphanelerin cazibe merkezi haline gelmesi için toplumsal işlevlerinin yerine getirilmesinin önemine işaret etti. Kütüphanelerde düzenlenen etkinliklerin kullanıcıların bağını güçlendirdiğini ve potansiyel kullanıcılara ulaşmada etkili olduğunu belirten Ersoy, bu etkinliklerin kullanıcı, üye, ödünç alınan kitap ve kitap dışı materyal sayılarında da artış sağladığını ve okuma kültürünün geliştirilmesine katkı verdiğini anlattı.

Etkinlikleri nicelik ve nitelik olarak iyi bir noktaya getirmek için yapılan çalışmaların ve iş birliklerinin önemine dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, kullanıcıların beklentilerine cevap vererek en ideal hizmeti sunmanın gerekliliğini vurguladı. Bu çalışmaların 'Etkin Kütüphane Projesi'nin yol haritasının ortaya konulmasında önemli bir adım olacağını kaydeden Ersoy, şöyle devam etti; "Yol haritamız zaman içinde güncellenebilir. Etkin Kütüphane Projesi, uzun soluklu bir çalışma olacak. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, gerek teknolojik gerek fiziksel her türlü olanağı en üst düzeyde kullanıcı hizmetine sunacağız. Kütüphanelerimizde kurum ve kuruluşların iş birliğinde gerçekleştireceğimiz etkinliklere sağlanan katkının da en üst düzeyde gelişimini sağlamakla yükümlüyüz. Bu yükümlülüğümüzü el birliği içinde belli bir program dahilinde sağlam temellere oturtmalıyız ki sürdürülebilir olsun ve arzuladığımız sonuçları beraberinde getirsin."

Programa katılanların fikir ve projelerini dinleyeceklerinin altını çizen Mehmet Nuri Ersoy, bu istişarelerin güzel sonuçlar ortaya koymasını diledi. Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, 'Kültürel Mirasın Aktarım Mekanları ve Etkin Kütüphane' konulu konferans verdi.