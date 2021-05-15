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EURO 2020’nin şarkısı Bono'dan: 'We Are The People'

UEFA EURO 2020’nin resmi sanatçısı seçilen dünyaca ünlü prodüktör ve DJ Martin Garrix, Bono ve The Edge ile turnuvanın şarkısı “We Are The People”da bir araya geldi!

EURO 2020’nin şarkısı Bono'dan: 'We Are The People'

 

UEFA EURO 2020’nin resmi şarkısı 'We Are The People' müzikseverlerle buluştu.EURO 2020'nin resmi sanatçısı seçilen dünyaca ünlü prodüktör ve DJ Martin Garrix, Bono ve The Edge'i bir araya getiren şarkı dijital platformlarda yayınlandı.

Klibiyle birlikte yayınlanan şarkı, pozitiflik, umut ve kararlılık temalarını ele alırken birlik ve beraberlik duygusunu da konu alıyor. Şarkıyla ilgili konuşan Martin Garrix, “Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden birine Bono ve The Edge ile birlikte şarkı hazırlamak inanılmaz bir deneyimdi. ‘We Are The People’dan çok gurur duyuyoruz ve sonunda herkesle paylaşabildiğimiz için heyecanlıyız!” dedi.

Prodüksiyonu Garrix üstlenirken, şarkı sözleri ve melodi Bono, gitar rifleri de The Edge imzası taşıyor. Üç sanatçının kendine öz müzik tarzının “We Are The People” çatısı altındaki mükemmel harmanı turnuvanın ruhunu dinleyicilere eksiksiz aktarıyor. UEFA’nın pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein ise şarkıyla ilgili şu sözleri söyledi: “Futbol ve müziğin insanları birleştirici bir gücü var. İki tarafın da tutku ve duygularını birleştiği noktada şarkıyla birlikte hayranların kutlamaları zenginleşecektir.”

 

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