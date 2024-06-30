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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 günün programında neler var? 30 Haziran'da hangi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hangi maçlar oynanacak?

        EURO 2024 günün programında neler var? 30 Haziran'da hangi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hangi maçlar oynanacak?

        Avrupa Şampiyonası heyecanı bugün de hız kesmeden devam ediyor. EURO 2024 coşkusunu anlık olarak takip etmek isteyenler bugünkü maçları kaçırmamak adına maç saatleri hakkında araştırma yapıyor. İşte 30 Haziran 2024 EURO 2024 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:30
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        Bugün, 30 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçları heyecanla takip ediliyor. EURO 2024 heyecanı yurt genelinde sürerken bu akşam hangi maçların oynanacağı günün erken saatlerinde araştırılmaya başlandı. . İşte detaylar...

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        30 HAZİRAN GÜNÜN MAÇLARI

        Bugün saat 19:00'da İngiltere ve Slovakya karşı karşıya gelecek. Hakemliği Halil Umut Meler üstlenecek. Maçta kazanan taraf çeyrek finalde İsviçre ile eşleşecek.

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        Saatler 22:00'ı gösterdiğinde ise İspanya Gürcistan maçı başlayacak. Maçı hakemliğini Fansa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier üstlenecek. Maçın kazananı çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

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        AVRUPA ŞAMPİYONASI PROGRAMI

        1. Grup Maçları: 14-18 Haziran

        2. Grup Maçları: 19-22 Haziran

        3. Grup Maçları: 23-26 Haziran

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        Son 16 turu: 29 Haziran - 2 Temmuz

        Çeyrek finaller: 5-6 Temmuz

        Yarı finaller: 9-10 Temmuz

        Final: 14 Temmuz

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