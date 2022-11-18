Sasha Vezenkov bu yıl Euroleague'de 20 sayı, 8.9 ribaund, 2 asist ve 1.1 top çalma ile oynuyor. Vezenkov ayrıca Euroleague'nin verimlilik puanı sıralamasında 28.2 ile birinci sırada. Vezenkov'u, Anadolu Efes'ten 24.1 puan ile Vasilije Micic takip ediyor.