Euroleague’de 2023-2024 Sezonunun MVP’si Mike James!
THY EuroLeague'de 2023/2024 sezonu MVP'si AS Monaco'dan Mike James seçildi
AS Monaco’nun yıldız skoreri Mike James, EuroLeague’de 2023-24 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi. Uzun yıllardır EuroLeague’de forma giyen yıldız oyuncu, böylelikle kariyerinin ilk MVP ödülünü kazandı.
Kariyerinde son üç sezondur AS Monaco formasını terleten 33 yaşındaki yıldız, bu sezon Markus Howard’dan sonra ligin en skorer ikinci oyuncusuydu.
Normal sezonda etkileyici bir performans ortaya koymasına karşın James, Playoff’ta temsilcimiz Fenerbahçe Beko’ya karşı takımını Final Four’a taşıyamadı.
EuroLeague’de bu sezon toplam 39 maçta süre alan Mike James, maç başına 17.9 sayı, 4.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Öte yandan Mike James, Anthony Parker'ın 2006'da kazanması sonrası THY EuroLeague'de MVP ödülü alan ilk Amerikalı oyuncu oldu.
İşte modern EuroLeague tarihinin MVP'leri:
2005 - Anthony Parker, Maccabi
2006 - Anthony Parker, Maccabi
2007 - Theo Papaloukas, CSKA Moskova
2008 - Ramunas Siskauskas, CSKA Moskova
2009 - Juan Carlos Navarro, Barcelona
2010 - Milos Teodosic, Olympiakos
2011 - Dimitris Diamantidis, Panathinaikos
2012 - Andrei Kirilenko, CSKA Moskova
2013 - Vassilis Spanoulis, Olympiakos
2014 - Sergio Rodriguez, Real Madrid
2015 - Nemanja Bjelica, Fenerbahçe
2016 - Nando De Colo, CSKA Moskova
2017 - Sergio Llull, Real Madrid
2018 - Luka Doncic, Real Madrid
2019 - Jan Vesely, Fenerbahçe
2020 - Ödül verilmedi.
2021 - Vasilije Micic, Anadolu Efes
2022 - Nikola Mirotic, Barcelona
2023 - Aleksandar Vezenkov, Olympiakos
2024 - Mike James, Monaco