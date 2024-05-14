Euroleague’de 2023-2024 Sezonunun MVP’si Mike James!

AS Monaco’nun yıldız skoreri Mike James, EuroLeague’de 2023-24 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi. Uzun yıllardır EuroLeague’de forma giyen yıldız oyuncu, böylelikle kariyerinin ilk MVP ödülünü kazandı.

Kariyerinde son üç sezondur AS Monaco formasını terleten 33 yaşındaki yıldız, bu sezon Markus Howard’dan sonra ligin en skorer ikinci oyuncusuydu.

Normal sezonda etkileyici bir performans ortaya koymasına karşın James, Playoff’ta temsilcimiz Fenerbahçe Beko’ya karşı takımını Final Four’a taşıyamadı. EuroLeague’de bu sezon toplam 39 maçta süre alan Mike James, maç başına 17.9 sayı, 4.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları ile mücadele etti. Öte yandan Mike James, Anthony Parker'ın 2006'da kazanması sonrası THY EuroLeague'de MVP ödülü alan ilk Amerikalı oyuncu oldu.