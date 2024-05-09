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        Haberler Dünyadan Eurovision'da İsrail'e tepki - Magazin haberleri

        Eurovision'da İsrail protestosu

        2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı final provasında sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:54
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        Eurovision'da İsrail protestosu
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        Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre İsrailli şarkıcı Eden Golan, 'Hurricane' adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı.

        Prova süresince Golan, protestoların hedefi oldu ve bazı seyirciler "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

        Arenada bulunan görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımlarına göre Golan'ı yuhalayanlar, güvenlik görevlilerince uyarıldı ve protestolarını sürdürdükleri takdirde dışarı atılmakla tehdit edildi.

        Protestoların ardından İsrail delegasyonunun arenayı terk ettiği, normalde tüm yarışmacıların performansları sonrası oturduğu 'Green Room'da bulunmadıkları öne sürüldü.

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        İsrail temsilcisi Golan, ikinci yarı finalde bu akşam yarışacak. İsrail, 'October Rain' isimli Eurovision şarkısının siyasi mesaj içerdiği için Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından reddedilmesinden sonra ismini ve sözlerini değiştirmişti.

        İRLANDA'NIN TEMSİLCİSİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK

        2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug, Filistin'e desteğini bildirerek "Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı olduğum anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

        Bambie Thug, Instagram hesabından "Kalbim ve dualarım Filistin halkıyla" mesajını paylaştı.

        7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde yazdığı "Filistin'e Özgürlük" ve "Ateşkes" ifadelerinin silinmesi için Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) talepte bulunduğunu kaydetti.

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        EBU'DAN SANSÜR

        Bambie Thug, ekibiyle bu isteğe karşı mücadele ettiklerini belirterek, nihayetinde "Ateşkes" yazısının kalması konusunda EBU yetkililerini ikna ettiklerini bildirdi.

        Ancak bir süre sonra EBU yetkililerinin bu yazının da silinmesi talebiyle geldiğini belirten Bambie Thug, paylaşımında; "Sahneye çıkışımdan yaklaşık bir saat önce bir iç toplantı yaptıklarını, 'ateşkes' ifadesinin artık kabul edilemez olduğunu ve bunu kaldırmazsam sahneye çıkmama izin verilmeyeceğini öğrendim" ifadesine yer verdi.

        Bambie Thug, adalet ve barış yanlısı olduğunu vurgulayarak, herkesin barınma, güvenlik, gıda, özgürlük ve şefkat hakkına sahip bulunması gerektiğini vurguladı.

        İSRAİL'İN KATILDIĞI EUROVISION ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

        EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonuyla finali 11 Mayıs’ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, 1992 ve 2013'ten sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak.

        İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

        İsveç polisinin yüksek güvenlik önlemleri aldığı yarışma salonunun çevresi ve şehir merkezinde Filistin bayrağı açan kişilerin protestoları engelleniyor.

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        #israil
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