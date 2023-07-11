Eurovision'dan Özkan Uğur mesajı

Lenf kanseri nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlandı. Dahil olduğu Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsü ile ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Özkan Uğur, Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi Instagram hesabından anıldı.

Yapılan açıklamada, "1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision'da ülkesini temsil eden, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatını nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

1985'te 'Diday Diday Day' ile 1988'de ise 'Sufi' adlı şarkıyla Türkiye’yi temsil eden Mazhar-Fuat-Özkan üçlüsü, Eurovision’da büyük etki bırakmıştı. Grup, MFÖ adını da Eurovision Şarkı Yarışması’nda kazanmıştı.