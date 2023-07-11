Özkan Uğur'a gözyaşlarıyla veda edildi

Âşık etti bizi kendisine. Bekledik, dönsün diye... Dönemedi, Çok istese de... Acı haber geldi, 'Aramızdan ayrıldı' diye...

Özkan Uğur'un vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle duyurdu; "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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Özkan Uğur'un vefatı, devletin en yüksek makamından hayranlarına kadar olan geniş bir yelpazede derin üzüntüye neden oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından 'MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur'u kaybettik.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun...

İstanbul Valisi Davut Gül: Değerli sanatçı Özkan Uğur, aramızdan ayrıldı. 'MFÖ' grubuyla tanıdığımız, sinema dünyasında da kıymetli eserlere imza atan sanatçıya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.