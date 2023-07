Özkan Uğur'a gözyaşlarıyla veda edildi

19 Şurada Paylaş!









KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: HEPİMİZİN İÇİ ACIYOR



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özkan Uğur için düzenlenen törende, "Ne dersek eksik kalacak sözlerin arifedeyiz. Türk müziğinin büyük bir efsanesini uğurluyoruz. Sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan. Hepimizin duygu dünyasında büyük bir yer edindi. MFÖ üç harften oluşan koca bir alfabeydi. Özkan Uğur da bu her duygunun tercümanı olan alfabenin büyük bir parçasıydı. Özkan Uğur'un ölümü her sözde her duyguda bir eksiklik bırakacak. Müziğinin derinliğini bu veda anında ancak böyle anlatabilirim. Özkan Uğur üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu, bu yorgunluk onu aramızdan aldı. Onun adını andığımda hep aklıma gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur hep anılarımızda yaşayacak. Sanatçı çok ağır bir unvanıdır o yüzden bunun hakkıyla taşıyan insanları anlatmak ve onlara veda etmek çok zor. İyi ki vardın Özkan Uğur, iyi ki bir sanatçı oldun, hayatlarımıza dokundun. Kabrin nur, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Başta Uğur ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve değerli sanatçılarımıza sabırlar diliyorum, hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.