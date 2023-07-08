Özkan Uğur'un vefatı ünlüleri yasa boğdu

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Hülya Koçyiğit: Türk rock ve pop müziği MFÖ'nün kıymetli üyelerinden Özkan Uğur'u kaybettik. Sanat dünyası, çok önemli bir değerini daha son yolculuğuna uğurlayacak. Sevgili Özkan Uğur; sesiyle, müziğiyle kalpleimizde yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.