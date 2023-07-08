Özkan Uğur'un vefatı ünlüleri yasa boğdu
Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Özkan'ın vefatı, ünlüleri derin bir üzüntüye boğdu
Hülya Koçyiğit: Türk rock ve pop müziği MFÖ'nün kıymetli üyelerinden Özkan Uğur'u kaybettik. Sanat dünyası, çok önemli bir değerini daha son yolculuğuna uğurlayacak. Sevgili Özkan Uğur; sesiyle, müziğiyle kalpleimizde yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
Oyuncular Sendikası: Değerli üyemiz Özkan Uğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve dostları olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.
Süha Uygur: Başımız sağ olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Mekânın cennet olsun arkadaşım.
Ferhat Göçer: Özkan Uğur'u kaybettik. Mükemmel bir sanatçı... Mükemmel bir insandı... Çok üzgünüm.