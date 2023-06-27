Özkan Uğur’un sağlık durumu, büyük üzüntüye neden oldu.

Özkan Uğur’un ne denli sevilen, sayılan bir sanatçı olduğunu meslektaşlarından siyasilere kadar geniş bir yelpazede kişinin sosyal medya paylaşımlarından gördük.

Gelin, Özkan Uğur’un bu kadar çok sevilmesine ve sayılmasına vesile olan çalışmalarına bakalım. Ve hangi arzusunun yerine getirilmemesi sonucu ışıltılı kariyerini elde ettiğine...