EUS STS sınav sonuçları açıklandı mı? EUS STS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanan "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" sonuçları bugün açıklanacak. İşte EUS-STS sonuç sorgulama ekranı
Giriş: 05.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:48
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-EUS ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Eczacılık sınavı için sonuçlar bekleniyor. İşte EUS-STS sonuç sorgulama ekranı
EUS STS ECZACILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EUS STS Eczacılık sınav sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
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