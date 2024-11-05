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        Haberler Bilgi Yaşam EUS STS sınav sonuçları açıklandı mı? EUS STS sınav sonuçları sorgulama ekranı

        EUS STS sınav sonuçları açıklandı mı? EUS STS sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanan "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" sonuçları bugün açıklanacak. İşte EUS-STS sonuç sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:48
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        EUS STS sınav sonuçları açıklandı mı?
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        Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-EUS ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Eczacılık sınavı için sonuçlar bekleniyor. İşte EUS-STS sonuç sorgulama ekranı

        EUS STS ECZACILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EUS STS Eczacılık sınav sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

        EUS STS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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