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Ev sahibini çileden çıkaran görüntü!

ABD'de yaşayan TikTok kullanıcısı Jeff Kowalczuk, kiraladığı evin son halini sosyal medyada paylaşınca viral oldu

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  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Sosyal medya uygulaması TikTok'ta its_principle olarak da bilinen Jeff Kowalczuk, mülkünü kiraya verdi. 
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Kowalczuk kira sözleşmesi sona erdikten ve kiracılar evden taşındıktan sonra konutun durumunu incelemeye gitti. 
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Ancak Kowalczuk, eski kiracısının eve yaptıklarını gördükten sonra şaşkına döndü. 
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Salondaki şömine özensizce kapatılmıştı.

     
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Mutfak tam bir faciaydı... Mutfağın rengi koyu bir maviye boyanmıştı. 
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Kapılar boyanıp eskisinden daha kötü hale getirilmişti. 
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Lavabonun içi ve etrafı çöplerle kaplanmıştı. Kirli tabaklar, tavalar ve tencereler oldukça can sıkıcı görünüyordu.
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Ev sahibi banyo için sade renkler seçmişti.
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Ancak banyo kiracılar tarafından sarı renge boyanmıştı.
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Duşakabin kısmı oldukça kirli ve dağınık duruyordu.
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Oturma odalarına duvar kağıdıyla tuğla efekti verilmişti.
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Evin gri ve temiz duvarları, parlak kırmızıya ve sarıya boyanmıştı. DIY (Do it yourself/Kendin Yap) çılgınlığının mağduru olan ev sahibi, bu radikal değişiklikler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Evin kiralanmadan önceki ile son görüntüleri arasındaki fark, internet kullanıcılarının dikkatini çekerek TikTok'ta 10 milyondan fazla görüntülenme aldı.
  • Ev sahibini çileden çıkaran görüntü! Sosyal medyada viral oldu - Güncel haberler

    Sosyal medyada evi kayda alıp paylaşan Kowalczuk'a internet kullanıcılarından yanıt gecikmedi. İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu kiracıların zevkini sorguladı. 

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