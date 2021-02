Sosyal medyanın gündeminde Evan Rachel Wood'un ve Marilyn Manson hakkındaki taciz açıklaması var. Evan Rachel Wood'un oynadığı diziler ve filmler merak konusu oldu.

EVAN RACHEL WOOD KİMDİR?

Evan Rachel Wood 7 Eylül 1987 tarihinde dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı olan Wood, Oyunculuk kariyerine 1990'ların sonunda American Gothic ve Once and Again gibi dizilerde oynayarak başlamıştır. İlk çıkışını Little Secret adlı filmde oynayarak yapmıştır. Bu filmden sonra ise Thirteen adlı Altın Küre Ödülleri'ne aday olan ve onun iyi tanınan bir oyuncu olmasını sağlayan bir filmde oynamıştır. Bu filmde ilk defa yetişkin bir karakteri canlandırmıştır.

Evan kariyerine daha çok bağımsız filmler yaparak devam etti. Bu filmlerin içinde Pretty Persuasion (2005),Down in the Valley (2006),Running with Scissors (2006) ve büyük bütçeli bir yapım olan Across the Universe'de vardır. Evan, The Guardian tarafından "neslinin en iyi kadın oyuncularından biri" olarak tanımlanmıştır.

EVAN RACHEL WOOD AİLESİ VE BİYOGRAFİSİ

Evan Rachel Wood, Raleigh, Kuzey Karolina'da doğdu. Babası, Ira David Wood III, yerel halk tarafından tanınan bir şarkıcı, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarıdır. Ayrıca babası, "Theatre in the Park" olarak bilinen Amerikalı bölgesel bir tiyatronun da idari yönetmenidir. Annesi, Sara Lynn Moore (6 Mart 1958) oyuncu, şarkıcı ve oyuncu eğitmenidir . Abisi Ira David Wood IV da bir oyuncudur. Wood'un Dana adında bir erkek kardeşi daha vardır. Halası Carol Winstead Wood ise Hollywood'da çalışan bir set tasarımcısıdır.

Wood ve abisi ilk önce 1987 yılında "Theatre in the Park" grubuyla birlikte babalarının, dünyaca isim yapmış bir müzikal olan A Christmas Carol'ın komedi uyarlamasında oynamışlardır. Evan bu müzikal sırasında sadece birkaç aylıktır. Daha sonra Ghost of Christmas Past adlı bir tiyatro oyununda oynamıştır.

EVAN RACHEL WOOD FİLMLERİ VE DİZİLERİ