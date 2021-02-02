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EVAN RACHEL WOOD KİMDİR?
Evan Rachel Wood 7 Eylül 1987 tarihinde dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı olan Wood, Oyunculuk kariyerine 1990'ların sonunda American Gothic ve Once and Again gibi dizilerde oynayarak başlamıştır. İlk çıkışını Little Secret adlı filmde oynayarak yapmıştır. Bu filmden sonra ise Thirteen adlı Altın Küre Ödülleri'ne aday olan ve onun iyi tanınan bir oyuncu olmasını sağlayan bir filmde oynamıştır. Bu filmde ilk defa yetişkin bir karakteri canlandırmıştır.
Evan kariyerine daha çok bağımsız filmler yaparak devam etti. Bu filmlerin içinde Pretty Persuasion (2005),Down in the Valley (2006),Running with Scissors (2006) ve büyük bütçeli bir yapım olan Across the Universe'de vardır. Evan, The Guardian tarafından "neslinin en iyi kadın oyuncularından biri" olarak tanımlanmıştır.
EVAN RACHEL WOOD AİLESİ VE BİYOGRAFİSİ
Evan Rachel Wood, Raleigh, Kuzey Karolina'da doğdu. Babası, Ira David Wood III, yerel halk tarafından tanınan bir şarkıcı, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarıdır. Ayrıca babası, "Theatre in the Park" olarak bilinen Amerikalı bölgesel bir tiyatronun da idari yönetmenidir. Annesi, Sara Lynn Moore (6 Mart 1958) oyuncu, şarkıcı ve oyuncu eğitmenidir . Abisi Ira David Wood IV da bir oyuncudur. Wood'un Dana adında bir erkek kardeşi daha vardır. Halası Carol Winstead Wood ise Hollywood'da çalışan bir set tasarımcısıdır.
Wood ve abisi ilk önce 1987 yılında "Theatre in the Park" grubuyla birlikte babalarının, dünyaca isim yapmış bir müzikal olan A Christmas Carol'ın komedi uyarlamasında oynamışlardır. Evan bu müzikal sırasında sadece birkaç aylıktır. Daha sonra Ghost of Christmas Past adlı bir tiyatro oyununda oynamıştır.
EVAN RACHEL WOOD FİLMLERİ VE DİZİLERİ
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|1998
|Digging to China
|Harriet Frankovitz
|Sınırlı gösterim
|1998
|Practical Magic
|Kylie Owens
|Adaylık — Adaylık —Genç Oyuncu Ödülleri, En İyi Performans, Yardımcı Kadın Oyuncu(genç)
|1999
|Down Will Come Baby
|Robin Garr
|TV Film
Adaylık —Genç Oyuncu Ödülleri, En İyi Performans, Baş Kadın Oyuncu(genç)
|2002
|Little Secrets
|Emily Lindstrom
|Adaylık —Genç Oyuncu Ödülleri, En iyi performans, Baş kadın oyuncu(genç)
|2002
|S1m0ne
|Lainey Christian
|2003
|The Missing
|Lily Gilkeson
|Adaylık — Genç Oyuncu Ödülleri, En iyi performans, Baş kadın oyuncu(genç)
|2003
|Thirteen
|Tracy Louise Freeland
|Uluslararası Bratislava Film Festivali Ödülleri, oyunculuk için
Las Vegas Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, genç oyuncu
Phoenix Film Eleştirmenleri Derneği Ödülleri, Kaçış sahnesindeki performans için
Prism Ödülleri, bir filmdeki en iyi teatral performans
Adaylık — Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, En iyi genç oyuncu
Adaylık — Altın Küre Ödülleri, En iyi oyuncu
Adaylık —MTV Film Ödülleri,en iyi kadın oyuncu performansı
Adaylık — Phoenix Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, en iyi oyuncu
ADaylık — Phoenix Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, en iyi kadın genç oyuncu performansı
Adaylık —Satellite Ödülleri, en iyi kadın oyuncu (Motion Picture Drama)
Adaylık —Screen Actors Guild Ödülleri, En göze çarpan baş kadın oyuncu performansı
Adaylık — Washington D.C. Area Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, En iyi kadın oyuncu.
|2005
|Pretty Persuasion
|Kimberly Joyce
|Sınırlı gösterim
|2005
|The Upside of Anger
|Lavender 'Popeye' Wolfmeyer
|2006
|Running with Scissors
|Natalie Finch
|2006
|Down in the Valley
|October "Tobe"
|Sınırlı gösterim
|2006
|Asterix and the Vikings
|Abba (İngilizce Dublaj)
|Sınırlı gösterim
|2006
|Shark Bait
|Cordelia (ses)
|The Reef adıyla da bilinir
|2007
|King of California
|Miranda
|2007
|Across the Universe
|Lucy Carrigan
|2007
|Battle for Terra
|Mala (ses)
|2007
|The Life Before Her Eyes
|Genç Diana
|Sınırlı gösterim
|2008
|The Wrestler
|Stephanie Ramzinski
|Utah Film Eleştirmenleri Birliği, En iyi kadın yardımcı oyuncu adaylığı
|2009
|Whatever Works
|Melodie
|2011
|The Conspirator
|Anna Surratt
|2011
|Mildred Pierce
|Veda Pierce
|HBO Mini-dizi
Adaylık— Altın Küre Ödülleri, en iyi yardımcı kadın oyuncu(diziler, mini-diziler veya televizyon filmleri için
Adaylık— [[Primetime Emmy Ödülleri, en iyi yardımcı kadın oyuncu( diziler veya mini-diziler için)
Adaylık — [[Satellite Ödülleri, en iyi yardımcı kadın oyuncu(diziler veya mini-diziler için)
|2011
|The Ides of March
|Molly Stearns
|Adaylık — Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği, en iyi cast
Adaylık — Merkez Ohio Film Eleştirmenleri Birliği
|2013
|A Case of You[16]
|Ön-prodüksiyon
|2013
|The Necessary Death of Charlie Countryman[17]
|Gabi Banyai
|ön-prodüksiyon
|2014
|Barefoot[18]
|Daisy Kensington
|Filming
|2015
|Strange Magic
|Marianne
|Seslendirme
|2015
|Into the Forest
|Eva
|Post Prodüksiyon
|2017
|Allure
|Laura Drake
|2018
|Flavors of Youth
|Yi Lin
|Seslendirme
|2019
|Frozen II
|Queen Iduna
|Seslendirme
|2020
|Kajillionaire
|Old Dolio
|YIl
|Başlık
|Rol
|Notlat
|1998
|Profiler
|Chloe Waters
|6 Bölüm
Adaylık — Genç Oyuncu Ödülleri, en iyi yardımcı kadın oyuncu TV dizisi performansı
|1999–2002
|Once and Again
|Jessie Sammler
|55 bölüm
Genç Oyuncu Ödülleri, en iyi tv dizisi (Drama veya komedi)
Adaylık — Genç Oyuncu Ödülleri, en iyi kadın oyuncu/TV dizisindeki performansı için
|2002
|The West Wing
|Hogan Cregg
|1 bölüm The Black Vera Wang
|2003
|CSI: Crime Scene Investigation
|Nora Easton
|Got Murder? - 3.sezon, 12. bölüm
|2009–2011
|True Blood
|Sophie-Anne Leclerq
|6 bölüm
|2016
|Westworld
|Dolores Abernathy
|1.sezon
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