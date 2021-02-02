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Evan Rachel Wood kimdir? Evan Rachel Wood kaç yaşında ve nereli? İşte Evan Rachel Wood filmleri

Dünyaca ünlü oyuncu Evan Rachel Wood, eski sevgilisi Marilyn Manson tarafından tacize uğradığını söylemişiti. Sosyal medya kullanıcıları Evan Rachel Wood'un hayatını ve filmlerini merak ediyor. Evan Rachel Wood kimdir? Evan Rachel Wood kaç yaşında ve nereli? İşte Evan Rachel Wood filmleri

Evan Rachel Wood kimdir? Evan Rachel Wood kaç yaşında ve nereli? İşte Evan Rachel Wood filmleri

Sosyal medyanın gündeminde Evan Rachel Wood'un ve Marilyn Manson hakkındaki taciz açıklaması var. Evan Rachel Wood'un oynadığı diziler ve filmler merak konusu oldu.
Evan Rachel Wood kimdir? Evan Rachel Wood kaç yaşında ve nereli? İşte Evan Rachel Wood filmleri

EVAN RACHEL WOOD KİMDİR?

Evan Rachel Wood 7 Eylül 1987 tarihinde dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı olan Wood, Oyunculuk kariyerine 1990'ların sonunda American Gothic ve Once and Again gibi dizilerde oynayarak başlamıştır. İlk çıkışını Little Secret adlı filmde oynayarak yapmıştır. Bu filmden sonra ise Thirteen adlı Altın Küre Ödülleri'ne aday olan ve onun iyi tanınan bir oyuncu olmasını sağlayan bir filmde oynamıştır. Bu filmde ilk defa yetişkin bir karakteri canlandırmıştır.

Evan kariyerine daha çok bağımsız filmler yaparak devam etti. Bu filmlerin içinde Pretty Persuasion (2005),Down in the Valley (2006),Running with Scissors (2006) ve büyük bütçeli bir yapım olan Across the Universe'de vardır. Evan, The Guardian tarafından "neslinin en iyi kadın oyuncularından biri" olarak tanımlanmıştır.

EVAN RACHEL WOOD AİLESİ VE BİYOGRAFİSİ

Evan Rachel Wood, Raleigh, Kuzey Karolina'da doğdu. Babası, Ira David Wood III, yerel halk tarafından tanınan bir şarkıcı, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarıdır. Ayrıca babası, "Theatre in the Park" olarak bilinen Amerikalı bölgesel bir tiyatronun da idari yönetmenidir. Annesi, Sara Lynn Moore (6 Mart 1958) oyuncu, şarkıcı ve oyuncu eğitmenidir . Abisi Ira David Wood IV da bir oyuncudur. Wood'un Dana adında bir erkek kardeşi daha vardır. Halası Carol Winstead Wood ise Hollywood'da çalışan bir set tasarımcısıdır.

Wood ve abisi ilk önce 1987 yılında "Theatre in the Park" grubuyla birlikte babalarının, dünyaca isim yapmış bir müzikal olan A Christmas Carol'ın komedi uyarlamasında oynamışlardır. Evan bu müzikal sırasında sadece birkaç aylıktır. Daha sonra Ghost of Christmas Past adlı bir tiyatro oyununda oynamıştır.

EVAN RACHEL WOOD FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Film
YılFilmRolNotlar
1998Digging to ChinaHarriet FrankovitzSınırlı gösterim
1998Practical MagicKylie OwensAdaylık — Adaylık —Genç Oyuncu Ödülleri, En İyi Performans, Yardımcı Kadın Oyuncu(genç)
1999Down Will Come BabyRobin GarrTV Film
Adaylık —Genç Oyuncu Ödülleri, En İyi Performans, Baş Kadın Oyuncu(genç)
2002Little SecretsEmily LindstromAdaylık —Genç Oyuncu Ödülleri, En iyi performans, Baş kadın oyuncu(genç)
2002S1m0neLainey Christian
2003The MissingLily GilkesonAdaylık — Genç Oyuncu Ödülleri, En iyi performans, Baş kadın oyuncu(genç)
2003ThirteenTracy Louise FreelandUluslararası Bratislava Film Festivali Ödülleri, oyunculuk için
Las Vegas Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, genç oyuncu
Phoenix Film Eleştirmenleri Derneği Ödülleri, Kaçış sahnesindeki performans için
Prism Ödülleri, bir filmdeki en iyi teatral performans
Adaylık — Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, En iyi genç oyuncu
Adaylık — Altın Küre Ödülleri, En iyi oyuncu
Adaylık —MTV Film Ödülleri,en iyi kadın oyuncu performansı
Adaylık — Phoenix Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, en iyi oyuncu
ADaylık — Phoenix Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, en iyi kadın genç oyuncu performansı
Adaylık —Satellite Ödülleri, en iyi kadın oyuncu (Motion Picture Drama)
Adaylık —Screen Actors Guild Ödülleri, En göze çarpan baş kadın oyuncu performansı
Adaylık — Washington D.C. Area Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, En iyi kadın oyuncu.
2005Pretty PersuasionKimberly JoyceSınırlı gösterim
2005The Upside of AngerLavender 'Popeye' Wolfmeyer
2006Running with ScissorsNatalie Finch
2006Down in the ValleyOctober "Tobe"Sınırlı gösterim
2006Asterix and the VikingsAbba (İngilizce Dublaj)Sınırlı gösterim
2006Shark BaitCordelia (ses)The Reef adıyla da bilinir
2007King of CaliforniaMiranda
2007Across the UniverseLucy Carrigan
2007Battle for TerraMala (ses)
2007The Life Before Her EyesGenç DianaSınırlı gösterim
2008The WrestlerStephanie RamzinskiUtah Film Eleştirmenleri Birliği, En iyi kadın yardımcı oyuncu adaylığı
2009Whatever WorksMelodie
2011The ConspiratorAnna Surratt
2011Mildred PierceVeda PierceHBO Mini-dizi
Adaylık— Altın Küre Ödülleri, en iyi yardımcı kadın oyuncu(diziler, mini-diziler veya televizyon filmleri için
Adaylık— [[Primetime Emmy Ödülleri, en iyi yardımcı kadın oyuncu( diziler veya mini-diziler için)
Adaylık — [[Satellite Ödülleri, en iyi yardımcı kadın oyuncu(diziler veya mini-diziler için)
2011The Ides of MarchMolly StearnsAdaylık — Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği, en iyi cast
Adaylık — Merkez Ohio Film Eleştirmenleri Birliği
2013A Case of You[16]Ön-prodüksiyon
2013The Necessary Death of Charlie Countryman[17]Gabi Banyaiön-prodüksiyon
2014Barefoot[18]Daisy KensingtonFilming
2015Strange MagicMarianneSeslendirme
2015Into the ForestEvaPost Prodüksiyon
2017AllureLaura Drake
2018Flavors of YouthYi LinSeslendirme
2019Frozen IIQueen IdunaSeslendirme
2020KajillionaireOld Dolio
Televizyon dizisi
YIlBaşlıkRolNotlat
1998ProfilerChloe Waters6 Bölüm
Adaylık — Genç Oyuncu Ödülleri, en iyi yardımcı kadın oyuncu TV dizisi performansı
1999–2002Once and AgainJessie Sammler55 bölüm
Genç Oyuncu Ödülleri, en iyi tv dizisi (Drama veya komedi)
Adaylık — Genç Oyuncu Ödülleri, en iyi kadın oyuncu/TV dizisindeki performansı için
2002The West WingHogan Cregg1 bölüm The Black Vera Wang
2003CSI: Crime Scene InvestigationNora EastonGot Murder? - 3.sezon, 12. bölüm
2009–2011True BloodSophie-Anne Leclerq6 bölüm
2016WestworldDolores Abernathy1.sezon

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