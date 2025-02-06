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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi ve sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla verilen evde bakım maaşı için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Evde bakım maaşı, memur maaş katsayısındaki düzenleme nedeniyle artırılmıştı. Peki, Şubat evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:20
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        Şubat ayının gelmesiyle evde bakım maaşı araştırmaları da sürüyor. Memur maaş kat sayısındaki artış sonrası 10 bin 125 liraya yükselen evde bakım maaşı için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? İşte, detaylar ve maaş sorgulama ekranı...

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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        ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

        Bakan Göktaş, ocak ayı ödemelerinin yatırıldığını duyurduğu açıklamada, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Bildiğiniz gibi ocak ayında memur maaş katsayısında düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayında hak sahiplerinin hesabına yatıracağız ve bu artışla beraber evde bakım yardımı 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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