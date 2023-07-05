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Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi

TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ve 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı netlik kazanacak. Bu kapsamda zamlı evde bakım maaşının ne kadar olacağı merak konusu olurken bir yandan da evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. İşte 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ile temmuz evde bakım parası zammına ilişkin detaylar...

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  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    Asgari ücret zammı sonrasında gözler memur maaş zammına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım maaşı memur zammı ile netlik kazanacak. Peki, 2023 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi...
  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.
  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

    Bakan Işıkhan net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.

    Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.
  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

    TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.
  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Yeni asgari ücret zammı 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Evde bakım maaşı ödemelerinin memur maaş zammına bağlı olarak artması bekleniyor. 
  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI 

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİM TIKLAYINIZ.
  • Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi sorgulama

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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