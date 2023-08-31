Yeni evde bakım maaşı için gözler toplu sözleşme zammına çevrildi!
Memur toplu sözleşme zammı görüşmelerinin son gününde gözler evde bakım maaşı zammına çevrildi. Her 6 ayda bir enflasyon farkına göre yeniden belirlenen evde bakım maaşı zammı için gözler açıklanacak toplu sözleşme zam oranına çevrildi. İşte 2023 memur toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri...
Evde bakım maaşı zammı, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazandı. Refah payı ile birlikte yüzde 25 oranındaki zam açıklanırken en düşük memur maaşı da 22 bin TL'ye yükseldi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zam kararı 31 Ağustos'ta açıklanacak. Memur toplu sözleşme zammının ardından gözler "Evde bakım maaşına ne kadar zam gelecek ve ne zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi. İşte 2023 memur toplu sözleşme zammı ile evde bakım maaşında son durum...
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLANIYOR!
Kamu Görevlilerinin 2024-2025 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 1 Ağustos’ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci bugün tamamlanıyor. Kamu işveren heyeti ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında çalışmaya başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün kararını verecek. Kurulun vereceği karar ile 3 milyon 820 bin memur ile 2 milyon 430 bin memur emeklisinin 2024 – 2025 yıllarında alacağı maaş zamları belli olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı.
Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİM TIKLAYINIZ.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.