Haberler Gündem Evde bakım maaşına ne kadar zam gelecek? Memur toplu sözleşme zammı ile evde bakım aylıkları ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni evde bakım maaşı için gözler toplu sözleşme zammına çevrildi! Memur toplu sözleşme zammı görüşmelerinin son gününde gözler evde bakım maaşı zammına çevrildi. Her 6 ayda bir enflasyon farkına göre yeniden belirlenen evde bakım maaşı zammı için gözler açıklanacak toplu sözleşme zam oranına çevrildi. İşte 2023 memur toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri... Habertürk Giriş: 31.08.2023 - 10:43 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:43 facebook

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Evde bakım maaşı zammı, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazandı. Refah payı ile birlikte yüzde 25 oranındaki zam açıklanırken en düşük memur maaşı da 22 bin TL'ye yükseldi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zam kararı 31 Ağustos'ta açıklanacak. Memur toplu sözleşme zammının ardından gözler "Evde bakım maaşına ne kadar zam gelecek ve ne zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi. İşte 2023 memur toplu sözleşme zammı ile evde bakım maaşında son durum...

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLANIYOR! Kamu Görevlilerinin 2024-2025 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 1 Ağustos’ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci bugün tamamlanıyor. Kamu işveren heyeti ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında çalışmaya başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün kararını verecek. Kurulun vereceği karar ile 3 milyon 820 bin memur ile 2 milyon 430 bin memur emeklisinin 2024 – 2025 yıllarında alacağı maaş zamları belli olacak.