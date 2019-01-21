BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde evde cesetleri bulunan iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Çanakkale'de yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan iki kardeş 19 Ocak Cumartesi günü evde ölü bulundu. Eşref Dinçer Mahallesi'nde oturan Sibel Dudaklı (45) ve Mehmet Ali Dudaklı'dan (37) bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, Sibel ve Mehmet Ali Dudaklı'yı hareketsiz şekilde görünce sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, abla ve kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Dudaklı kardeşlerin babasının 1 ay önce kanserden öldüğü, Mehmet Ali Dudaklı'nın ise MS (multipl skleroz) hastası olduğu öğrenildi.

İKİ KARDEŞİ BIÇAKLADI

AA'nın haberine göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sibel (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın (37) ölü bulunmalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüttü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, abla ve kardeşin öldürüldüğünü belirledi. Polis, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi olan ve barışmak amacıyla geldiği evde iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Murat A'yı Çanakkale'de gözaltına aldı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen Murat A'nın işlemleri sürüyor.